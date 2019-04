Formula 1, GP in Cina: orari, diretta SKY e differita su TV8

ROMA – Domani mattina, alle otto, ora italiana, si correranno le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Cina. Le qualifiche si potranno vedere in diretta su “Sky”. In differita, alle 15, su “Tv8”. Domenica invece la gara inizierà alle 8.10, sempre ora italiana. La gara, come per le qualifiche, si potrà seguire in diretta su “Sky” e in differita su “Tv8”. L’orario per la differita è sempre quello: le 15.

Riepilogando, quindi:

sabato 13 aprile

ore 05,00-06,00 prove libere 3 in diretta su SKY,

dalle ore 08,00 qualifiche in diretta su SKY,

dalle ore 15,00 qualifiche in differita su TV8,

ore 05,00-06,00 prove libere 3 in diretta su SKY, dalle ore 08,00 qualifiche in diretta su SKY, dalle ore 15,00 qualifiche in differita su TV8, domenica 14 aprile

dalle ore 08,10 GP F1 Cina (56 giri) in diretta su SKY,

dalle ore 15,00 gara in differita su TV8.

Le dichiarazioni di SebastianVettel e Charles Leclerc in conferenza stampa.

“Mi sentivo già più a mio agio in Bahrain – dice Leclerc – ma devo ancora imparare tanto soprattutto con la squadra. Non conosco bene tutti e su questa parte migliorerò. Anche con la macchina mi sento a mio agio, ma non come vorrei io. Spero di fare questo passo in avanti, io darò tutto per puntare al titolo e poi scoprirò se sono già pronto”.

“Da punto di vista delle performance – dice Vettel – siamo andati meglio in Bahrain rispetto all’Australia, dal punto di vista dell’affidabilità però no. Se riusciamo a mettere insieme le due cose la situazione diventerebbe buona: è questo il nostro obiettivo. E’ la terza gara, siamo su una pista diversa e con diverse condizioni, dobbiamo andare bene in ogni settore e mi aspetto le Mercedes molto vicine. Sarà una battaglia ravvicinata, spero che ci sarà tanto rosso e giallo sul podio domenica. Leclerc? Io vedo il suo suo desiderio di vittoria, la sua fame, ma è tutto carburante per le mie motivazioni e a fare sempre meglio. Tra noi c’è assoluta trasparenza, io e Charles abbiamo totale accesso ai dati. Se io faccio qualcosa di speciale, Charles lo può copiare e viceversa”.