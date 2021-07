Formula 1, GP d’Austria, Verstappen primo dall’inizio alla fine: Mercedes kaputt, benino le due Ferrari

Formula 1, GP d’Austria, fantastico Verstappen. Primo dall’inizio alla fine. Una galoppata solitaria nel delirio dei tifosi olandesi. Una marea arancione tutta per lui. Il GP d’Austria è suo.

Vittoria limpida, senza sbavature, mai in discussione. Quinta vittoria di Max – n.15 in carriera – che ha concesso il bis dopo il successo di domenica scorsa. Bilancio da incorniciare: vittoria e allungo sul rivale Hamilton ( + 32 punti di vantaggio in classifica generale ).

Un trionfo. A 23 anni, 9 mesi e 4 giorni, è il più giovane pilota della storia a mettere a segno un GRANDE SLAM (pole, vittoria, giro più veloce, tutta la gara in testa).

Dice a caldo :” Ho una macchina irreale. Neanch’io pensavo ad una gara così tanto, tutto perfetto. E fantastici i tifosi venuti dall’Olanda, quel muro arancione mi ha dato una gran carica “.

Mercedes kaputt in Formula 1

Bottas, per ordine di scuderia, è stato autorizzato a superare il Re Nero al giro numero 52. Splendido terzo Lando Norris ( quarto podio in carriera ). Podio nuovo di zecca: Verstappen, Bottas, Norris. Quarto Hamilton.

Bene la Ferrari date le circostanze: Carlos Sainz quinto grazie alla penalità rifilata a Sergio Perez. Leclerc, frenato da un duello al limite col messicano della Red Bull, ha chiuso ottavo. Nono Gasly, decimo Alonso. A seguire Russel, Tsunoda, Stroll, Giovinazzi, Latifi, Raikkonen,Vettel. Ultimi tre: Schumacher, Mazepin, Ocon.

Griglia di partenza prevedibile ma non scontata. Con la sorpresa Norris in prima fila con la sua McLaren-Mercedes accanto alla Red Bull-Honda di Verstappen ( terza pole di fila ). Dietro di loro l’altra Red Bull-Honda di Perez ed il Re Nero Hamilton, fresco del rinnovo biennale con la Mercedes. Un fedelissimo. Undici stagioni nello stesso team è un record che uguaglia quello di Schumacher ( 11 stagioni alla. Ferrari,1996-2006 ).

Domenica ingrata comunque per il Re Nero: a metà gara Hamilton aveva un distacco da Verstappen di 13”832 ( Giro 35/71). Un abisso.

Terza fila con Bottas e Gasly, quarta con Tsunoda ( AlphaTauri-Honda ) e Russell ( Williams-Mercedes ). In quinta la Ferrari di Sainz accanto a Stroll, in sesta la Ferrari di Leclerc ( di fianco l’Aston Martin-Mercedes di Vettel). Alle loro spalle Ricciardo ( McLaren) e Alonso ( Alpine-Renault). Seguono Giovinazzi, Raikkonen, Ocon, Latifi. Chiudono in decima fila Schumachera ( Haas-Ferrari ) e Mazepin.

È stata la seconda gara di fila a Zeltweg ( Ve4.318 metri ), la nona prova – su 23 – del Mondiale di F1. Il campionato è ancora lungo. E promette sorprese se non colpi di scena. O colpi al cuore. Come stanno ricevendo i tifosi doc del Cavallino nel vedere la Williams, un tempo gloriosa, da anni fanalino di coda della Formula Uno, balzare davanti alle Rosse. Ma non sarà sempre così. Promessa di Binotto.

Formula 1, appuntamento a Silverstone

E dopo il Red Bull Ring c’è Silverstone, domenica 18 luglio. Con molte novità Debutta , sabato 17, la nuova gara di qualifica, la prima della storia della F1. Niente strategie, nessun pit stop, scelta libera delle gomme, libertà di consumo del carburante. Si annuncia una mezz’ora a tutto gas.