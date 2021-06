Formula 1. Prosegue in Francia il duello Mercedes-Red Bull. Sfida-verità tra Hamilton e il giovane Verstappen, entrambi usciti con zero punti nell’ultimo GP dell’Azerbaigian.

Dopo due circuiti cittadini e la pausa di una settimana, si torna a correre su una pista tradizionale, il circuito Le Castellet.

Novità Ferrari: rivista l’ala anteriore, fiducia in crescita. Ma Leclerc e Sainz frenano : ”Gara complicata, non fa per noi”.

E ad accrescere la tensione è scoppiato il caso gomme.

Settimo round del Mondiale 2021 della Formula 1. Ora il gioco si fa duro. Si infiamma. L’esito è incertissimo. Mercedes o Red Bull ? Bella domanda.

Una prima risposta potrebbe darla il circuito “Paul Ricard“, una Arena nota in tutto il mondo anche per via della famosa “Courbe de Signes” che si affronta in piena accelerazione ad oltre 340 km/h dopo il lunghissimo rettilineo del Mistral (1.800 metri).

Gran parte dei giornalisti si raggruppavano tempo fa all’interno di questa curva per vedere chi decelerava e chi andava “a tavoletta”. Mi risulta che l’indimenticabile Ayrton Senna sia stato l’unico che non staccava mai dall’acceleratore. Fin dai tempi in cui correva per la britannica Toleman.

La Ferrari cerca il riscatto in Formula 1

La Ferrari è alla ricerca di un riscatto dopo il flop di Baku. (Leclerc si è fatto infilare da Vettel dopo la Safety Car; Carlos Sainz ha pagato caro il fuori pista dopo il cambio gomme). Vedremo. Intanto registriamo che nel weekend sono entrati in vigore i nuovi controlli che cercheranno di limitare l’eccessiva flessione delle ali posteriori.

Le due fantastiche pole di Montecarlo e di Baku avevano illuso. Succede. Invece c’è ancora molta strada da fare per colmare il gap con Mercedes e Red Bull. Tuttavia all’interno della casa di Maranello non pochi sono convinti che la Ferrari presto darà filo da torcere a chiunque.

Per ora la dura lotta è con MaLaren, Alpine e Alpha Tauri. In ogni caso non va dimenticato che la Ferrari è la scuderia che ha vinto più volte in Francia. Ben 17 vittorie. Mentre tra i piloti il primatista è Michael Schumacher con otto.

C’è poi la questione “pressioni gomme”. Argomento in realtà vecchio ormai di qualche stagione. Tornato prepotentemente alla ribalta dopo gli incidenti di Verstappen e Stroll a Baku.

Incidenti simili. Pazzeschi. Le gomme scoppiate (posteriori sinistra) sono state minuziosamente esaminate nei laboratori Pirelli. Nessuna accusa è stata fatta ai team. Resta il sospetto che le squadre abbassino le pressioni durante la gara per ottenere maggior grip. Non è ammesso.

Di qui l’iniziativa Pirelli e FIA di attivare una nuova procedura nei controlli. Da subito. I team sono avvisati. Tutte le gomme usate saranno controllate prima, durante e dopo il gran premio. Sono previste dure sanzioni per chi sgarra anche di solo 0,1 PSI.

LA CLASSIFICA ( dopo 6 gran premi ) – 1. Verstappen p. 105 – 2. Hamilton p. 101 3. – Perez p. 69 – 4.Norris p. 66 – 5.Leclerc p. 52 – 6. Bottas p. 47 – 7. Sainz 42 – 8. Gasly 31 – 9. Vettel p. 28 – 10. Ricciardo p. 26 – 11. Alonso p. 13 – 12 .Ocon p.12.