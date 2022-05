Formula 1, GP di Spagna, dominio Red Bull a Barcellona: primo e secondo posto. Vittoria dì Verstappen nel tripudio dei fan orange, piazza d’onore per lo scudiero Perez.

Sul podio una ritrovata Mercedes con l’ottimo Russell. Quarto Sainz che ha “salvato“ la Rossa davanti al pubblico di casa. Solo quinto sir Lewis Hamilton. Sesto Bottas che ha portato punti in casa Alfa Romeo. Giornata da dimenticare per la Ferrari che si è vista scavalcare da Verstappen e dalla Red Bull in entrambe le classifiche: piloti e costruttori. Ora l’olandese ha 6 punti di vantaggio su Leclerc (110 a 104). Terzo Perez (85), Rusell (74),Sainz (65), Hamilton (46).

GRIGLIA DI PARTENZA SONTUOSA

Ferrari, primo e terzo posto, col fenomeno Leclerc (quarta pole stagionale) e Sainz in seconda fila con la Mercedes di Russel. Verstappen, in prima fila col monegasco è stato uccellato dal marziano Carletto per 0”323. Un battito di ciglia. Il sabato di Leclerc è stato da cineteca: dopo un testacoda alla curva 15 ha infilato un giro capolavoro confermandosi il “signore del tempo “. Va detto: una pole alla Hamilton. La pole n.13 della carriera, come il grande Alberto Ascari (1918–1955), due volte campione del mondo. Terza fila Perez (Red Bull) ed Hamilton (Mercedes). In quarta il battagliero Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) con Magnussen (Haas-Ferrari). Precedono la McLaren-Mercedes di Ricciardo e la Haas-Ferrari di Schumacher.

In sesta fila Norris (McLaren) e Ocon (Alpine-Renault). In settima Tsunoda (Alphatauri-Honda) con il compagno di squadra Gasly. In ottava Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) e Vettel (Aston Martin-Mercedes). In penultima Alonso (Alpine-Renault) e Stroll (Aston Martin-Mercedes). Chiudono in decima fila Albon (Williams-Mercedes) e il compagno di squadra, il canadese Latifi.

FORMULA 1, CIRCUITO DI CATALUNYA

Il tracciato di Montmelo’ , situato a venti km da Barcellona, sede storica del GP di Spagna, è stato per anni il regno della Ferrari che qui ha vinto con Schumacher (5 volte),Massa, Raikkonen, Alonso (2013). Questa volta ha rimediato tanta sfortuna con Leclerc mitigata dal quarto posto di Sainz. Arrivederci a Monaco (29 maggio).