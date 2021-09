Formula 1, Gp d’Italia, Monza: doppietta McLaren, ritirati Verstappen e Hamilton dopo spettacolare incidente

Formula 1. Incredile Gp d’Italia a Monza: doppietta McLaren (primo Ricciardo, secondo Norris). Verstappen e Hamilton – i più attesi, i mattatori – si sono annullati con uno spettacolare incidente al primo giro. Uno scontro rabbioso che ha fatto volare la Red Bull sulla Mercedes del Re Nero che ha addirittura rischiato la pelle. La ruota posteriore destra della Red Bull ha sfiorato la testa di Hamilton.

I due piloti sono usciti dalle loro vetture guardandosi in cagnesco ed hanno raggiunto mestamente i box. Ha detto Verstappen:

”Mi ha spinto sul cordolo, non ha collaborato nella curva, e gli sono volato sopra. Ma non sono arrabbiato, sono cose che succedono“.

Terzo Bottas, quarto Leclerc, quinto Perez, Sainz sesto. Tutto sommato una Ferrari che a Monza ha ritrovato ( in parte ) i suoi tifosi. Applauditissimi i campioni di Tokyo – Marcellone Jacobs in testa – in bella parata prima della Corsa. Festeggiato da tutto il Circus l’australiano Ricciardo (la mamma è siciliana) che è tornato alla vittoria dopo un digiuno di tre anni e tre mesi.

Griglia di partenza inedita in Formula 1

La novità è Ricciardo (McLaren Mercedes) accanto ad un superlativo Verstappen. Bottas ha vinto la Sprint Qualifyng (mini gara sperimentale del sabato,100 km a tutto gas senza pit stop, tre punti al vincitore) e l’Olandese volante, secondo dietro al finlandese, ha incassato altri due punti salendo così a cinque punti sul detestato rivale.

E Bottas, avendo sostituito l’intera power unit, è stato relegato in coda accanto a Gasly finito fuori pista all’avvio della Corsa breve. La Ferrari, tutto sommato, si è difesa bene nella Sprint Qualifyng: Leclerc sesto nonostante un fastidio allo stomaco ; Sainz settimo benché in mattinata sia andato a sbattere alla variante Ascari obbligando i bravissimi meccanici di Maranello ad un super lavoro per rimettere in sesto la vettura. Dunque le Ferrari sono partite in terza fila in quarta Giovinazzi e Perez, in quinta Stroll e Alonso, in sesta Vettel e Ocon. Ultime quattro. Nell’ordine:Latifi, Russel, Tsunoda,Mazepin, Kubica. Schumacher. Chisura con i penalizzati Gasly e Bottas.

ALBO D’ORO – lo hanno inaugurato negli anni Cinquanta un poker d’assi: Farina, Ascari, Fangio, Stirling Moss. Poi grandi nomi: Fittipaldi, Andretti, Nelson Piquet, Lauda, Prost, Senna, Schumacher. Barri bello ha vinto due volte ( 2002, 2004 ) , Alonso ( 2010 ), Vettel ( 2011 , 2013 ). Hamilton addirittura quattro volte ( 2012, 2014, 2015, 2017, 2018).Quindi Leclerc ( 2019 ) e Gasly ( 2020 ). Ricciardo 2021.

I PLURI VINCITORI DEL GP

Tazio Nuvolari, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Alain Prost, Rubens Barrichello, Sebastan Vettel, Lewis Hamilton.

PROSSIMI GRAN PREMIO

Il prossimo, dopo Monza, sarà in Russia il 29 settembre, circuito di Sochi, sul mar Nero. Poi, il 10 ottobre, in Turchia. Quindi le tre gare oltre oceano: USA, Messico, Brasile.

Inviato da iPad