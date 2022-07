Formula 1, GP d’Ungheria, ultima chiamata per la Ferrari per fermare la fuga della Red Bull

Formula 1, GP d’Ungheria, tredicesima gara su 22 del Mondiale di F1 2022 (domenica 31, ore 15). Ultima chiamata per la Ferrari per coltivare il sogno iridato.

Il distacco dal leader Verstappen (63 punti) è francamente notevole. Storicamente incolmabile. Si, ci sono state rimonte incredibili (Alonso) ma ora le cose sono diverse. Per carità, Leclerc fa bene a credere che il titolo sia raggiungibile. Oltretutto la Ferrari negli ultimi due Gran Premi (Austria e Francia) è cresciuta.

Domenica scorsa sul circuito di Le Castellet Leclerc è stato solo al comando per i primi 18 giri. Poi il patatrac alla curva 11, un altro errore, lo schianto, il ritiro. La Rossa si è consolata (si fa per dire) con la rimonta pazzesca di Sainz, i suoi sorpassi da antologia come quello a 300 all’ora su Russel nella curva di Signes. Sono cose che non si dimenticano.

OPERAZIONE RIVINCITA

Sul circuito dell’Hungaroring (4.381 metri, 70 giri) Leclerc tenterà di tener vivo il Mondiale facendo appello al suo talento e ad una monoposto assolutamente competitiva. Non a caso il monegasco ha già vinto 3 GP (Bahrain ,Australia, Austria) e infilato una serie di pole come nessuno, quest’anno. Non dovrà fare errori e soprattutto portare a casa una vittoria ricostituente. E dimenticare una scalogna che non c’è.

In 92 Gp disputati ha sofferto 17 ritiri. Ma la concorrenza non abbassa la guardia. Verstappen non sbaglia un colpo. Hamilton e Russel sono in gran spolvero: in Francia sono saliti entrambi sul podio al fianco del Tulipano. E le Mercedes non mollano di sicuro. Occhio poi a Perez, deciso è attrezzato a conservare il terzo posto nella generale, in gloria Red Bull.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Verstappen 233 punti; Leclerc 170; Perez 163; Sainz 144; Russell 143; Hamilton 127; Norris 70; Ocon 56; Bottas 46; Alonso 37.

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

Red Bull 396; Ferrari 314; Mercedes 270; Alpine 93; McLaren 89; Alfa Romeo 51; Haas 34; Alpha Tauri 27; Aston Martin 19; Williams 3.

DIRETTA SKY

Domenica 31 luglio dalle ore 15. In differita su TV8 dalle ore 18. Telecronista Carlo Vanzini; commento tecnico di Marc Gene’

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la pausa estiva si ricomincia con il 28 agosto in Belgio, ore 15. Su un circuito detto “l’Universita’ della F1” per la varietà delle curve, rettilinei, salite e discese. Misura 7.004 metri con 19 curve. È il circuito preferito d Max Verstappen.