Formula 1, il duello Red Bull-Ferrari si accende a Le Castellet, dodicesimo round del Mondiale di Formula Uno. È l’atteso GP Francia.

Segue il Gp d’Austria (10 luglio) vinto da un magnifico Leclerc su un Verstappen inguaiato dalle gomme . Gara apertissima (domenica 24, ore 15). Il mitico circuito Paul Ricard (5.842 metri, 53 giri) è pronto ad ospitare una corsa cruciale per il campionato. La Formula Uno è al giro di boa di metà stagione.

La Rossa vuole dimenticare il flop di un anno fa. Matteo Binotto usò il termine “batosta “ per descrivere la mortificazione tecnica subita dalla Ferrari in Francia. Sainz undicesimo a cento secondi, Leclerc sedicesimo e doppiato. Ora la musica è diversa. Sul fronte della usura delle gomme quest’anno le F1-75 hanno addirittura surclassato le Red Bull nel Gp d’Austria, dunque nel loro circuito.

UNA DIFFERENZA DI 38 PUNTI

Va detto: classifica bugiarda. Leclerc ha il doppio delle pole e senza tanti guai il Mondiale sarebbe molto diverso. Ma tant’è. C’è poi da valutare quanto inciderà il gran caldo su gomme e motori. Ergo, Le Castellet è un bel rebus. Su 17 edizioni fin qui disputate (la prima nel 1971) questa è la più ricca di incognite. Staremo a vedere.

In attesa del GP d’Olanda (4 settembre) quando verrà omologata la parte elettrica. Cioè è il momento ideale per introdurre modifiche senza ulteriori penalità. Certo, per il titolo manca ancora l’affidabilità. Tempo al tempo. Intanto è il caso di ricordare che sul circuito francese Leclerc sarà…solo. Sainz, il più veloce venerdi (1’32”527) avendo sostituito la centralina elettronica, partirà in coda.

Quanto al monegasco fa bene a credere ad un ribaltone. Ci sono precedenti illustri a ricordarcelo. Esempio: dieci anni fa Vettel è riuscito a recuperare 44 punti ad Alonso. Servirebbero due vittorie per far tremare Verstappen e la sua Red Bull peraltro ancora ala ricerca del miglior assetto.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Verstappen. 208 punti; Leclerc 170; Perez151; Sainz 133; Russell 128: Hamilton 109; Norris 64; Ocon 52; Bottas 46; Alonso 29; Magnussen 22; Riccciardo 17; Gasly 16; Vettel 15; Schumacher 12; Tsunoda 11; Zhou 5.

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

Red Bull 359; Ferrari 303; Mercedes 237;McLaren 81; Alpine 81; Alfa Romeo 51; Haas 34; Alpha Tauri 27; Aston Martin 18; Williams 3.

DIRETTA TV

Su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (live anche su TV8). In streaming NOW. Telecronisti Carlo Vanzini e Marc Gene’; incursioni di Roberto Chinchero.