Formula 1, Gp Inghilterra, domenica 3 luglio, ore 16, dove in tv

Formula 1, Gp d’Inghilterra, domenica thrilling a Silvertone (ore 16). Ferrari contro tutti. O la va o la spacca. Comincia la rimonta?

Si corre il GP d’Inghilterra, decima prova (su 22), snodo cruciale del Mondiale di Formula 1. Ci sono in calendario quattro gare – Silverstone, Austria, Francia, Ungheria – per andare in vacanza con un sogno. Ma è necessario iniziare nel tempio motoristico inglese, proprio sulla pista della vittoria numero uno (1951) con l’argentino José Froilan Gonzalez (1922-2013) soprannominato il “Toro della Pampa” per la sua guida aggressiva.

Ora tocca a Carletto Leclerc, c’è un gap di 49 lunghezze da colmare, impresa francamente proibitiva. D’accordo, i motori Ferrari sono freschi, la pista è adatta, piacciono i curvoni veloci. E Sainz parte in pole.

La Rossa può e deve tornare al successo che manca dal 10 aprile. Ma Verstappen e la sua Red Bull sono in gran spolvero, il Tulipano ha vinto 6 gare (Leclerc 2), sembra irraggiungibile. Ma Leclerc ha dalla sua il giro singolo, le pole, vedremo. E la Mercedes? È all’ultima spiaggia. Hamilton e Russel comunque non mollano.

TUTTO ESAURITO, FOLLA RECORD

Nell’intero weekend si calcola, a ragion veduta, la presenza di 400 mila persone (solo venerdì ne sono state contate 106 mila). Per la gara il pubblico sarà di 150 mila persone. La polizia teme una invasione di pista, così ha detto. Circuito iconico (dal 1947) lungo 5.891 metri con 18 curve.

È il regno di Hamilton che detiene il record di 8 vittorie. Seguito da Clark e Prost (5), Mansell (4). Con 3 vittorie Brabham, Niki Lauda, Schumacher. Con 2 vittorie una decina di piloti tra cui Villeneuve e Alonso. Qui la Ferrari ha il record di successi (17), seguita da McLaren (14), Williams (10), Mercedes (9), Lotus (8), Red Bull (3).

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Verstappen 175; Perez 129; Leclerc 126; Russell 111; Sainz 102; Hamilton 77; Norris 50; Bottas 46; Ocon (39); Alonso (18); Gasly 16; Magnussen 15; Ricciardo 15; Vettel 13.

DIRETTA TV

Su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K con il commento di Carlo Vanzini e Marc Gené. Interventi di Roberto Chinchero.