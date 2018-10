Formula 1 Gp Messico, dove vederlo in tv e in streaming

La Formula 1 torna in pista per il Gp del Messico sulla pista dell’autodromo Hermanos Rodriguez. L’ultima gara in Texas ha visto Kimi Raikkonen ottenere una vittoria al cardiopalma davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton al termine di quella che è stata una delle corse più spettacolari della stagione.

Dopo il Gp degli Stati Uniti, Hamilton guida la classifica piloti con 346 lunghezze. Seguono il britannico i due piloti della Ferrari, Sebastian Vettel (276 pt) e Kimi Raikkonen (211). Il tedesco si trova ora a 70 punti dalla vetta con 3 gare da disputare, una distanza che ormai non gli lascia possibilità iridate.

Di seguito il programma con gli orari tv del weekend e le info per seguire prove libere, qualifiche e gara in diretta tv. Tutti i live, al solito, sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), le dirette di qualifiche e gara saranno inoltre disponibili in chiaro su Tv8.

Venerdì 26 ottobre

Ore 17: prove libere 1 – diretta su Sky SportF1 HD

Ore 21: prove libere 2 – diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 27 ottobre

Ore 20: prove libere 3 – diretta su Sky SportF1 HD

Ore 23: qualifiche – diretta su Sky SportF1 HD e Tv8

Domenica 28 ottobre

Ore 20.10: la gara – diretta su Sky SportF1 HD e Tv8.