Domenica 2 Settembre appuntamento con il GP di Monza di Formula 1. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una settimana dopo Spa-Francorchamps il Circus si trasferisce in Italia per un appuntamento che fa ormai parte della tradizione dell’automobilismo sportivo. L’ultimo pilota della Rossa a vincere su questo circuito fu infatti Fernando Alonso nel 2010. L’anno scorso la vittoria andò a Lewis Hamilton, che precedette Bottas e Vettel.

Il GP di Monza di F1 si correrà sull’attuale tracciato che risale al 2000. Insieme a Silverstone è l’unico circuito ad aver mantenuto intatta la sua vocazione di pista per l’altissima velocità. Nel 2004 Rubens Barrichello ha ottenuto il record sul giro in 1’21”046 a 260,395 km/h di media e Juan Pablo Montoya nel 2005 ha toccato i 369 km/h. E’ lungo 5793 metri e ha 11 curve (4 a sinistra, 7 a destra). Per completare la gara sono previsti 53 giri. Fondamentale a Monza è la velocità, sia in rettilineo che in entrata della chicane. Molti i punti in cui si toccano punte davvero elevate, ad esempio la variante della Roggia a cui si arriva a circa 325 km/h, la variante Ascari al cui ingresso si giunge a circa 340 km/h, la stessa velocita che si tocca sul rettilineo che porta alla famosa Curva Parabolica.

Dove vedere in diretta tv e in streaming il Gp di Monza

Il GP di Monza di F1, quattordicesima prova del Mondiale, si terrà domenica 2 Settembre. E’ l’unica prova della stagione ad essere trasmessa, oltre che da Sky Sport F1 HD, anche in chiaro dalla Rai e da TV8. Appuntamento alle ore 15. Ci sarà inoltre la possibilità di assistere al Gp anche in streaming su RaiPlay e SkyGo.