Formula 1, oggi, domenica 4 settembre, ore 15 in diretta tv e streaming. Ferrari a casa Verstappen. Nel cuore della “marea arancione”. Una domenica da lupi.

La Formula Uno sbarca in Olanda e le Rosse ritrovano competitività. Buon segno. Il Mondiale è perso ormai, non la voglia di combattere. E questo GP d’Olanda (domenica 4 settembre, ore 15, diretta tv e streaming) è l’occasione buona per mettere in vetrina la crescita che comunque c’è stata.

Il circuito iconico di Zandvoort è un Maracana. Una piccola Rio: cori da stadio, fumogeni, fanfare. I tifosi dell’idolo Verstappen sono in marcia da tutti i Paesi Bassi. Da Amsterdam, da Harlem, Rotterdam, L’Aia, Utrecht, Maastricht, Eindhoven. Sono arrivati e stanno ancora arrivando con ogni mezzo. È delirio di massa. Ha detto la ministra dello sport tulipano Conny Helder: “Max ha portato l’Olanda sulla mappa del mondo”. E già che c’era la dolce Conny giovedì scorso lo ha insignito di una ambitissima onorificenza: l’Ordine di Orange Nassau, una decorazione che risale al 1892. L’imput viene dalla Casa Reale.Nientemeno.

CIRCUITO VICINO AL MARE DEL NORD

Tracciato prossimo all’Oceano Atlantico. Pista tra le dune di sabbia, battuta dal vento, deserta o quasi. Questo gran premio l’ha trasformata in una bolgia dantesca. I numeri: 4.259 metri di lunghezza, 14 curve. I giri sono 72 per un totale di 306,648 km. L’anno scorso ha vinto Verstappen, secondo Hamilton, terzo Bottas.

FORMULA 1, CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 284, Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171, Russell 170, Hamilton 146, Norris 76, Ocon 64, Alonso 51, Bottas 46, Magnussen 22, Vettel 20, Ricciardo 19.

FORMULA 1, CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 475, Ferrari 357, Mercedes 316, Alpine 115, McLaren 95, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alpha Tauri 29, Aston Martin 24, Williams 4.

DIRETTA TV ORE 15

Su Sky Sport e in streaming su Now. Differita su TV8. Telecronista Carlo Vanzini.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A MONZA

È il GP Italia, 92esima edizione. In programma domenica 11. Settembre, ore 15.