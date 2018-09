Formula 1, Gp Russia: dove vederlo in diretta streaming e in tv

La Formula 1 torna in pista domenica 30 settembre con il Gran Premio di Russia, sul circuito si Sochi, 16esimo appuntamento stagionale del Mondiale. Fase decisiva della stagione con la rincorsa di Sebastian Vettel a Lewis Hamilton. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.

Gli orari del Gp di Russia 2018

Si comincia giovedì 27 settembre con la conferenza stampa dei piloti alle 14. Venerdì 28 settembre, invece, si scende in pista con le due sessioni di libere, alle 10 e alle 14. Sabato 29 settembre, dopo la terza sessione di libere, appuntamento alle 14 con le qualifiche. Domenica la gara, alle 13.10. Prove libere, qualifiche e gara, live anche su Sky Sport Uno.

Dove vedere il Gp di Russia 2018

La gara, come tutte le qualifiche, saranno visibili in esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Ci sarà la possibilità di vedere il Gp di Russia anche in streaming live su SkyGo. Il racconto della pista è affidato come sempre a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, insieme a Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, a cui si aggiungono le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. A chiudere la domenica di gara sarà il consueto appuntamento con Race Anatomy: tanti gli ospiti nello studio condotto da Fabio Tavelli.