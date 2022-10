Formula 1, GP Singapore in notturna, trionfa il messicano Perez dopo il diluvio, sul podio entrambe le Ferrari.

Il messicano Sergio Perez, 32 anni, secondo pilota Red Bull, ha vinto il Gp di Singapore. Dominando dall’inizio alla fine. Gara perfetta. Secondo Leclerc, terzo Sainz. Verstappen solo settimo, dunque annullato il suo primo match point. Titolo iridato rinviato di una settimana? Si, con ogni probabilità. Quarto Norris, quinto Ricciardo, sesto Stroll. Sul successo di Perez per lunghi minuti è rimasto una investigazione per infrazione in regime di Safety car. Dunque vittoria sub-judice.

GRIGLIA DI PARTENZA, POLE FERRARI N. 11

Questo Mondiale è ricco di sorprese. Nubifragi compresi. Leclerc per la nona volta si è confermato il “Re del sabato”. Sommando le prodezze di Leclerc (9) a quelle di Sainz (2)si scopre che in ben 11 occasioni, in questa stagione,la Ferrari è scattata davanti a tutti. Certo, nella notte di Singapore, il monegasco ha avuto pure un pizzico di fortuna. Chi se l’aspettava che Verstappen restassse senza benzina?

Il Tulipano stava centrando il miglior tempo ed invece ha dovuto fermarsi come uno sbadato pendolare. Naturalmente Verstappen ne ha dette due al suo box. Ma tant’è. Per lui quarta fila accanto a Gasly, ottava posizione.

In prima fila, accanto a Leclerc, il suo fido scudiero Perez; in seconda Hamilton e Sainz favanti ad Alonso e Norris. Quinta fila inedita: Magnussen e Tsunoda che hanno preceduto Russel e Stroll. A seguire: Zhou (15), Bottas (16) ,Ricciardo (17), Ocon (18), Albon (19), Latifi (20).

GARA DI FORMULA 1, NOTTURNA RITARDATA CAUSA DILUVIO

Nubifragio sul tracciato cittadino di Singapore. Gara ritardata di un’ora. Si parte. La Ferrari sbaglia la partenza. Al quarto giro Sainz ha già 6” di svantaggio, all’ottavo escono (incidente) Zhou e Latifi. Nessuno azzarda le gomme slick. Perez allunga. Abbandona Alonso al 21esimo Giro (guai meccanici). La pista è ancora umida dopo un’ora di corsa. A metà gara Perez al comando seguito da Leclerc (+3”338) mentre abbandona anche la seconda Alpine di Ocon (motore in fiamme). Cinque piloti (tra cui Albon) sono rientrati ai box.

Al 31esimo giro colpo di scena: Hamilton sbatte forte, è costretto ai box, riparte, ma la gara è compromessa. Sbatte anche Tsunoda, fuori. Sainz è salito al terzo posto. Verstappen va lungo, rimedia prontamente ma scivola al 12esimo posto (+10”464). A 19 minuti dalla conclusione (come da regolamento, tempo fissato dal meteo )si infiamma il duello Perez-Leclerc.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA FORMULA 1

È il GP del Giappone (9 ottobre). Poi gli Stati Uniti (23 ottobre),nel Circuito delle Americhe, ad Austin (Texas).