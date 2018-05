MONTMELO (SPAGNA) – Comincia male il Gran Premio di Spagna. Dopo le prime curve va in testa coda la Haas di Grosjean che sperona diverse vetture tra cui la Renault di Hulkenberg [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

e la Toro Rosso di Gasly.

Parte, invece, bene la Ferrari di Vettel che al semaforo verde sorprende la Mercedes di Bottas prendendosi la seconda posizione. In testa alla gara Hamilton che scattava dalla pole, mentre l’altra Rossa di Raikkonen è quarta.

Dopo sette giri dietro alla safety-car per l’incidente innescato da un terribile testacoda della Haas di Grosjean riparte il Gp di Spagna.

Al comando della gara la Mercedes di Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel, al compagno Bottas ed all’altra Rossa di Raikkonen. Poi le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo.

