Formula 1, GP Stiria, Verstappen vince e allunga. Mercedes, quarta gara senza vittorie, bene i piloti Ferrari

Formula 1, la lezione del GP di Stiria: è la fine di un’epoca? In sintesi: Verstappen vince e allunga. Mercedes, quarta gara senza vittorie. (Tra parentesi: bene i piloti Ferrari, straordinaria rimonta di Leclerc).

Fine di un’epoca? Fine dello strapotere Mercedes? Nel feudo Red Bull il Re Nero riconosce la superiorità dei padroni di casa. Verstappen ha vinto, ha dominato, ha aumentato il vantaggio su Hamilton. È il più forte: irresistibile nel weekend, irresistibile in gara. Nessuna sbavatura. Hamilton tutt’ al più sperava nella pioggia, sono cadute timide gocce solo all’ultimo giro.

Morale: quarta vittoria Red Bull, quarta sconfitta Mercedes in Formula 1. Non era mai successo. Sulle Alpi austriache la regina di Stoccarda ha fatto kaputt.

Netto l’ordine di arrivo: primo Verstappen, secondo Hamilton . A seguire gli umani. Cioè Bottas, Perez,Norris. Poi i piloti Ferrari :sesto Sainz, settimo Leclerc. Davanti a Stroll, Alonso e Tsunoda. Raikkonen e Vettel fuori dalla top ten . Che dire? La Ferrari è da interpretare. Passa agevolmente dalla pole al buio più nero. Sul Red Bull Ring austriaco entrambi hanno fatto bene. Sainz è stato costante, solido. Leclerc ha offerto una prestazione coraggiosa con una rimonta incredibile: dall’ultimo posto al settimo. Dice a fine gara :”Sì, è stata una delle mie gare migliori. Ho solo il rammarico di non aver potuto lottare per le posizioni di vertice “. E Verstappen, raggiante,dice di pensare già alla prossima :” Non vedo l’ora di tornare in pista. Nel GP di Stiria abbiamo avuto un bilanciamento perfetto che ci ha permesso di gestire le gomme sin dalla partenza”.

E domenica si replica. Si corre il GP d’Austria. Sempre sul Red Bull Ring prevista una invasione di Tulipani. Credono in Verstappen. Probabile che in casa Mercedes voleranno gli stracci. Hamilton è polemico e non lo nasconde. Sostiene, anzi sospetta, che qualcosa non torna nel motore Honda degli avversari.