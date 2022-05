Formula 1, America impazzita. Biglietti a ruba e atmosfera da Super Bowl. Il GP Miami, quinta prova su 23 del Mondiale – domenica 8 maggio, ore 21.30 (italiane) – rischia di diventare la gara più glamour della stagione.

Miami è la 11esima città americana in F1. Un viaggio iniziato nel 1959 a Sebribring (Florida) e che vi ritorna 63 anni dopo in una bella e calda domenica di maggio 2022. È il primo Gran Premio della storia che si disputa a Miami. Per inciso: i biglietti Vip sono stati venduti ad oltre 10 mila dollari.

CIRCUITO ATIPICO

È stato disegnato attorno all’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins (football americano della NFL). Dunque è un semi permanente moto atipico con 19 curve e tre rettilinei in cui si raggiunge una velocità di punta altissima (oltre 326 km/h). Misura 5.412 metri. Previsti 57 giri. Media 230 orari.

È un tracciato che alterna tratti rapidi a tornanti. I piloti hanno cominciato a conoscerlo al simulatore. Il dna della pista ha molto in comune con quella di Montmelo’ in Catalogna.

FERRARI, DIMENTICARE IMOLA

La doppietta Red Bull, per di più in casa Ferrari (Imola), era onestamente inattesa. Certo, errori e le difficoltà col meteo hanno rovinato le attese delle Rosse. Ma a Miami Leclerc e Sainz possono riscattarsi. La calda Florida lo permette. Leclerc ha ancora un bel vantaggio su Verstappen (27 punti). Sono attese risposte importanti prima di rientrare in Europa.

FORMULA 1, CLASSIFICA PILOTI

1. Leclerc 86 punti; 2.Verstappen 59; 3. Perez 54; 4. Russell 49; 5. Sainz 38.

FORMULA 1, CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Ferrari 124; 2. Red Bull 113; 3.Mercedes 77; 4. McLaren 46; 5.Alfa Romeo 25.