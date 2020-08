Ferrari, un flop tira l’altro: Leclerc 4° e Vettel 10° nelle qualifiche del Gp Gran Bretagna. Hamilton in pole (foto Ansa)

Non si vede neanche l’ombra di una pole position in casa Ferrari. E’ sempre dominio Mercedes in Formula 1. Hamilton in pole, la Rossa deve accontentarsi del 4° tempo di Leclerc e del 10° di Vettel.

Formula 1. Nonostante la rivoluzione nei quadri tecnici, la Ferrari continua a fare fatica e non si vede nemmeno l’ombra di una pole position.

La Rossa di Maranello non è competitiva per il titolo ed ormai ha anche perso il ruolo di principale antagonista della Mercedes. Ora come ora, la Ferrari è solamente la quarta o quinta forza del Mondiale di Formula 1.

Oggi, nelle qualifiche del gran premio di Gran Bretagna, la pole position è stata conquistata come al solito da Lewis Hamilton.

Secondo tempo per l’altro pilota della Mercedes Bottas. A seguire la Red Bull di Verstappen. In questo momento l’olandese è l’unica vera minaccia per la scuderia tedesca.

Quarto tempo per Leclerc che sta facendo comunque miracoli con una vettura che non è per niente competitiva (infatti l’altro pilota della Ferrari, Vettel, partirà addirittura con il decimo tempo).

Riportiamo di seguito, la griglia di partenza del gran premio di Gran Bretagna di Formula 1.

Nr Pilota Team ---Q1--- ---Q2--- ---Q3--- Gap 1 L. Hamilton Mercedes 1'25"900 1'25"347 1'24"303 2 V. Bottas Mercedes 1'25"801 1'25"015 1'24"616 +0"313 3 M. Verstappen Red Bull 1'26"115 1'26"144 1'25"325 +1"022 4 C. Leclerc Ferrari 1'26"550 1'26"203 1'25"427 +1"124 5 L. Norris McLaren 1'26"855 1'26"420 1'25"782 +1"476 6 L. Stroll Racing Point 1'26"243 1'26"501 1'25"839 +1"536 7 C. Sainz McLaren 1'26"715 1'26"149 1'25"965 +1"662 8 D. Ricciardo Renault 1'26"677 1'26"339 1'26"009 +1"706 9 E. Ocon Renault 1'15"719 1'26"252 1'26"209 +1"906 10 S. Vettel Ferrari 1'26"469 1'26"455 1'26"339 +2"036 ------------------------------------------------------------------------- 11 P. Gasly AlphaTauri 1'26"343 1'26"501 12 A. Albon Red Bull 1'26"565 1'26"545 13 N. Hulkenberg Racing Point 1'26"327 1'26"566 14 G. Russell Williams 1'26"732 1'27"092 15 D. Kvyat AlphaTauri 1'26"819 - -- --- (*) --------------------------------------------------------- 16 K. Magnussen Haas 1'27"158 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'27"164 18 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'27"366 19 R. Grosjean Haas 1'27"643 20 N. Latifi Williams 1'27"705

(*) sarà penalizzato di 5 posizioni per la sostituzione del cambio.