ROMA – Si correrà domenica (21 ottobre), alle 20,10, la gara di Formula 1 di Austin, negli Stati Uniti. La gara, come sempre, sarà trasmessa su Sky. E la gara, ma solo per gli abbonati, si potrà seguire anche in streaming con SkyGo. Visto il fuso orario questa volta il Gran Premio si potrà seguire anche in diretta e in chiaro su Tv8.

La classifica. Dopo il Gran Premio del Giappone, Lewis Hamilton guida la classifica piloti con 331 lunghezze. Seguono il britannico il rivale della Ferrari, Sebastian Vettel (264 pt) e il compagno di team, Valtteri Bottas (207). Il tedesco ora si trova a 67 punti dalla vetta con 4 gare da disputare, situazione che sembra non lasciare scampo al pilota del cavallino. Ai piedi del podio troviamo Kimi Raikkonen (196 pt) davanti al duo Red Bull, Max Verstappen (173) e Daniel Ricciardo (146). Per quanto riguarda i costruttori, la Mercedes comanda (538 pt) davanti a Ferrari (460) e Red Bull (319) con quest’ultima tagliata fuori ormai dalla lotta per il vertice.

Hamilton vince se… Ad Hamiton bastano otto punti per aggiudicarsi matematicamente il titolo.

Se Hamilton dovesse vincere il Gran Premio degli USA e Vettel non dovesse andare oltre il terzo posto, l’inglese sarebbe matematicamente campione del mondo. Lo stesso scenario si verificherebbe qualora Hamilton arrivasse secondo e Vettel quinto. Hamilton sarebbe campione del mondo anche con un terzo posto, se Vettel arrivasse settimo o più indietro, oppure con un quarto posto, se Vettel si classificasse ottavo.