ROMA – La Haas F1 Team potrebbe abbandonare il Mondiale di Formula 1. I costi di partecipazione sono molto elevati e diventerebbero insostenibili in caso di partenza negativa. A farlo sapere, è la stessa scuderia, attraverso Gene Haas, nel corso di una intervista rilasciata a it.motorsport.com. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni.

“Sto solo aspettando di vedere come inizierà questa stagione per noi. Se inizierà bene allora forse ci saranno possibilità di continuare, ma se dovessimo avere un’altra stagione deludente, non sarà così favorevole alla nostra permanenza.

Abbiamo fatto 5 anni in F1, ed è stata una prova. Abbiamo provato a vedere come sarebbero andate le cose per poi valutare e decidere se avessimo potuto farne altri 5. Non sto dicendo che non ci saremo, ma dovremo fare valutazioni. Rimanere per altri cinque anni, penso, sarebbe davvero un impegno molto grande.

Certo, la F1 mi ha aiutato. Ci ha dato un sacco di visibilità sul mercato europeo, ma anche in quello asiatico. Abbiamo trovato un sacco di clienti gara per gara. Ha funzionato molto bene. Ma con le nuove regole che entreranno in vigore nel 2021 il grande punto di domanda è legato a quanto ci verrà a costare”.