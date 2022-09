Formula 1, il Circus sbarca a Singapore (domenica 2 ottobre), gara in notturna: la Ferrari non molla, Binotto vola alto

Formula 1, il Circus sbarca in Asia. Domenica 2 ottobre, in notturna si corre il Gp di Singapore, nella penisola malese, dopo due settimane di stop.

Appuntamento n.17. Prove libere venerdì 30 settembre, qualifiche sabato, gara domenica (ore 14) sul circuito di Marina Bay. È un tracciato cittadino di 5 km e 23 curve che attraversa le parti più belle e suggestive della città. Come avviene per quello del Principato di Monaco. La pista, molto faticosa, si snoda tra grattacieli, hotel eleganti, giardini botanici, l’avveniristico teatro Esplanade, il celebre Parco Merlion.

FERRARI CONTRO I COLOSSI

“Colossi”. È il termine usato da Mattia Binotto, team principal del Cavallino, al Festival dello sport di Trento, venerdì scorso. Sentitte :”Rispetto agli anni d’oro, lottiamo contro dei colossi. Sono rivali super, perciò batterli sarà più bello”. E poi: ”Ho avuto la fortuna di vivere un’epoca straordinaria, quella dei 14 titoli tra piloti e Costruttori. Sono arrivato in Ferrari nel 1995. Il mio primo gran premio in pista è stato Spa 1996, la straordinaria vittoria di Schumacher.

Eppure a vincere campionati abbiamo cominciato nel 1999 e nel 2000. Voglio dire che tra avere una macchina e piloti performanti e consolidare la capacità di concretizzare ogni situazione c’è ancora un passo da fare. Ed è quello che la Ferrari sta cercando di compiere”.

LECLERC E SAINZ, LA COPPIA MIGLIORE DELLA FORMULA 1

Binotto lo dice spesso. In partenza per Singapore lo ha ripetuto “una dozzina di volte” al taccuino di Mario Salvini (Gazzetta) in quel di Trento. La Ferrari viene da stagioni difficili. Anni che hanno messo a dura prova la scuderia. Ma in questo 2022 è tornata competitiva. Persino di più. Addirittura ad inizio stagione aveva addirittura illuso con le vittorie di Leclerc in Bahrain (secondo Sainz) e in Australia.

Poi in Emilia Romagna è esploso Verstappen che ha pure espugnato Monza per la prima volta (11 settembre) seppur sotto i fischi del pubblico per l’anomalo finale sotto la Safety Car. Secondo un gigantesco Leclerc.

CALENDARIO DELLA FORMULA 1

Restano ancora sei gran premi da disputare: quattro in ottobre, due in novembre (Brasile e Abu Dhabi il 20). Verstappen, 335 punti (Leclerc secondo con 219) e’. virtualmente campione del mondo,