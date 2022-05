Formula 1, Gp di Monaco. Vittoria di Perez, secondo Sainz, terzo Verstappen, quarto Leclerc, Russel quinto. Ma è successo di tutto.

Diluvio sulla pista di Montecarlo, settimo appuntamento della stagione. Dunque partenza posticipata di un’ora, disagi, musi scuri ai box, start alle 16.05. Trenta giri e nuovo stop per rimuovere dal circuito la macchina (spezzata) dì Schumacher.

Nuova bandiera rossa. È stata una giornata no. Caotica. Numero di giri ridotti rispetto ai 77 previsti. Il regolamento non consente di andare oltre le 18.00. Rispettato. L’acquazzone ha beffato le Ferrari (pasticcione ai pit stop) partite davanti a tutti. Ma tant’è. Il circuito folle ha mantenuto la sua fama.

FORMULA 1 A MONACO, GRIGLIA DI PARTENZA, POLE PRINCIPESCA

Prima fila tutta Ferrari. Doppietta esaltante. Capolavoro Leclerc. Centra la pole a casa sua (la quinta su sette gare stagionali) e i ferraristi sognano. Sainz raddoppia. Fine settimana da favola. Anche a Miami c’era stata la doppietta nelle qualifiche e poi ha vinto la gara Verstappen. Ma erano condizioni differenti.

La Red Bull ha dovuto accontentarsi della seconda fila e non nascosto il suo disappunto. È apparsa nervosa. Addirittura “scorbutica “, come dice Andrea Cremonesi sulla Gazzetta. Insomma il quarto posto di Verstappen non è stato digerito bene. In terza fila la McLaren-Mercedes di Norris e la Mercedes di Russell.

Solo in quarta fila il Re Nero sir Hamilton accanto alla Alpine-Renault di Alonso. In quinta Vettel e Ocon davanti a Tsunoda (Alphatauri-Honda) e a Bottas (Alfa Romeo-Ferrari). E dietro Magnussen (Haas-Ferrari) con la McLaren-Mercedes di Ricciardo. In ottava Schumacher e Albon. In nona Gasly