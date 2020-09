Formula 1, quanti incidenti al Mugello: Verstappen-Gasly, Giovinazzi-Sainz, Stroll… VIDEO da YouTube.

Prime curve e subito un incidente al gran premio di Formula 1 del Mugello. Verstappen della Red Bull è stato protagonista di un maxi incidente con Gasly (costretto al ritiro) e Raikkonen. In poche parole, il pilota olandese è rimasto letteralmente schiacciato tra gli altri due piloti.

Lo spaventoso incidente tra Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz.

Il Gran Premio del Mugello era ripartito con un nuovo avvio dalla griglia dopo la bandiera rossa per l’incidente in rettilineo al nono giro.

Dopo la safety-car del via è arrivata la bandiera rossa a causa delle collisioni che hanno coinvolto le monoposto di Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz. Tanti i detriti in pista, le vetture sono rientrate ai box.

“E’ stata una situazione molto molto pericolosa, non vorrei ritrovarmi in una situazione così un’altra volta. Sono contento che sia andato tutto bene”.

Il futuro ferrarista Carlos Sainz tra i protagonisti dell’incidente al Mugello che ha portato alla bandiera rossa è sotto choc per il rischio che è stato costretto a correre:

“Non auguro a nessuno di andare a 300 all’ora e vedersi tre macchine di fronte. Ho avuto un contatto con la Racing Point e mi ha mandato in testa coda”.

Anche Antonio Giovinazzi della Alfa Romeo è d’accordo con Sainz:

“fortuna che siamo tutti ok, è stato davvero molto pericoloso. Abbiamo avuto fortuna”.

La brutta uscita di pista di Stroll.

Seconda bandiera rossa nel Gran Premio del Mugello a causa dell’incidente alla Racing Point di Stroll uscita di pista a 280 km orari.

A causare l’uscita di pista del pilota canadese sarebbe stato un detrito che ha forato la gomma. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota (fonte Ansa).

L’incidente al via tra Verstappen, Gasly e Raikkonen (se non riesci a visualizzare il video, puoi guardarlo qui). L’incidente tra Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz (se non riesci a visualizzare il video, puoi guardarlo qui). Lo schianto di Stroll a quasi 300 km/h (se non riesci a visualizzare il video, puoi guardarlo qui).