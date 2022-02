Formula 1, le scuderie presentano le nuove monoposto: mondiale al via il 20 marzo in Bahrain, sono 23 i Gran Premi

Formula 1, via i veli dalle monoposto che prenderanno parte al Mondiale 2022. Una galoppata di 23 Gran premi. Presentazioni ok.

Molte le novità regolamentari: monoposto ibride ma a effetto suolo; l’intento è di favorire i sorpassi. Dunque lo spettacolo. Stagione al via il 20 marzo in Bahrain, chiusura il 20 novembre ad Abu Dhabi. C’è una new entry (Miami, 8 maggio) mentre l’Italia raddoppia: Imola (24 aprile) con lo storico GPM di Monza (11 settembre). Vediamo i team in gara.

RED BULL

Tutta per Verstappen, il mattatore, il campione del mondo in carica. Linea più snella, abitacolo arretrato, sforzo Honda per compattare la power unit, recupero cavalli. La RB18 carica l’olandese. Pronto per la sfida bis con il Re Nero.

MERCEDES

Vettura a passo accorciato, motore robusto per spingere Hamilton (47 anni, 7 Mondiali, 103 vittorie) e George Russell, 23 anni e 60 Gp all’attivo (con un podio). Lewis insegue l’ottavo titolo. È lui il faro del team.

FERRARI

Ibrido più potente, fiancate strette. È stato fatto un gran lavoro per chiudere il gap con i rivali. Il Cavallino vorrebbe interrompere un digiuno di vittorie che dura dal 2019. Confermata la coppia Sainz-Leclerc : 140 Gp lo spagnolo, 80 il francese.

MCLAREN – Pronto un piano per tornare campioni. Grande pulizia delle linee e retro- treno molto snello. Lando Norris è alla ricerca della prima vittoria. E Daniel Ricciardo scalpita già e promette grandi cose.

WILLIAMS

Il team inglese ha tentato di nascondere i segreti della FW44/ma non c’è riuscito. Dunque fianchi corti e radiatori compatti, Latifi sarà affiancato da Alexander Albon, thailandese con passaporto britannico. È nato a Londra.

ALPHA TAURI

È la nuova monoposto di Gasly e Yuki Tsunoda. Linee alte e pronunciate. Pulita e compatta. Il team di Faenza (Ravenna) e accostabile per filosofia all’Aston Martin. Punta al quinto posto nella classifica costruttori.

ALPINE

Ha azzardato sul versante tecnico per dare ad Alonso una macchina da titolo. In Qatar lo spagnolo era salito sul podio. Vuole ripetersi. Non sarà semplice.

ASTON MARTIN

Il team britannico di proprietà del magnate canadese Lawrence Stroll punta a togliersi qualche soddisfazione con Vettel (affiancato da Lance Stroll). Vettura rinnovata: ala posteriore a cucchiaio, muso stretto, guida stile go-kart.

ALFA ROMEO

Due nuovi piloti (Valtteri Bottas e Guanyu Zhou) al posto di Giovinazzi e Raikkonen e nuove linee. La scuderia del Biscione ha un nuovo partner: è la DRF Bets, la piattaforma di scommesse sportive online e mobile, c’è molta fiducia.

HAAS

Presentazione sui canali social, motore Ferrari, linee più pulite rispetto al passato. Basteranno alla Cenerentola della Formula Uno? Al volante Mike Schumacher e Nikita Mazepin . Il team americano è in crescita.