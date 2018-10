CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) – Prima fila targata Red Bull nel Gran Premio del Messico. Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel e sesta l’altra Rossa di Kimi Raikkonen.

Quinta posizione nella griglia del Gran Premio del Messico per la Mercedes di Valtteri Bottas, mentre è settima la Renault di Nico Hulkenberg davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Nona la Sauber Alfa Romeo di Charles Leclerc che ha preceduto l’altra Sauber Alfa Romeo di Marcus Eriksson che chiude così la top ten.

”Sapevo di avere il potenziale e sapevo che mettendo insieme il giro perfetto si poteva fare la pole”. Tra sorrisi e salti di gioia Daniel Ricciardo racconta la sua pole position nel Gran Premio del Messico. ”Non ero convinto di aver fatto un giro pulito – aggiunge il pilota australiano – ma poi ho capito e mi sono rilassato. Sono assolutamente esaltato, pensavo la pole fosse di Max (Verstappen, ndr) ma sono riuscito a spuntarla per un soffio, è bellissimo per il team”.

Q3 CLASSIFICATION

It’s @redbullracing‘s first 1-2 in qualifying since USA 2013!

The title rivals will line up next to one another on the second row 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/QafdT1vkb1

— Formula 1 (@F1) 27 ottobre 2018