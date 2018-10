CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) – La Formula 1 si sposta a Città del Messico, possibile scenario della festa per il quinto titolo mondiale di Lewis Hamilton. Da domani a domenica 28 ottobre, il Gran Premio del Messico sarà in diretta su Sky Sport F1 (ch. 207). In pista anche la Porsche Super Cup per l’ultima tappa di campionato. Tutto anche sui 5 canali del mosaico interattivo in HD.

LA PROGRAMMAZIONE – Apre il programma la conferenza stampa dei piloti, in onda alle 18 di domani, seguita dal Paddock Live delle 20. Si scende in pista venerdì 26 ottobre per la prima sessione di prove libere, in programma alle 17, seguita alle 21 dalla seconda sessione. Sabato 27, dopo la terza sessione di libere in onda alle 17, appuntamento alle 20con le qualifiche. Domenica la gara, alle 20.10.

IL RACCONTO – Telecronache di Carlo Vanzini, affiancato al commento tecnico da Marc Genè. Federica Masolin è la padrona di casa del paddock, con Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi al suo fianco per tutti i commenti e le analisi tecniche del weekend. Grazie al “Remote garage”, Matteo Bobbi analizza le caratteristiche tecniche di monoposto e piste con lo Sky Sport Tech. Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento, mentre le interviste in pit lane sono di Mara Sangiorgio. Chiude la domenica di gara l’appuntamento con Race Anatomy, con tanti ospiti nello studio di Fabio Tavelli.

Grazie all’App di Sky Sport, con il Match Centre è possibile accedere alla cronaca scritta in real-time e ai tempi ufficiali FOM.

IL GP DEL MESSICO LIVE SU SKY SPORT F1 (DIRETTA STREAMING SKYGO)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Ore 18.00: Conferenza stampa piloti F1

Ore 20: Paddock Live Pit Walk

VENERDÌ 26 OTTOBRE

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – Prove Libere 1

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live

Ore 21.00: F1 – Prove Libere 2

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23.00: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 24.00: Paddock Live Show

Ore 24.30: conferenza stampa Team Principal

SABATO 27 OTTOBRE

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – Prove Libere 3

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.20: Porsche Super Cup – Qualifiche

Ore 19.00: Paddock Live

Ore 20.00: F1 – Qualifiche (replica alle 22.55)

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.55: Porsche Super Cup – Gara 1

Ore 24.15: Paddock Live Show

DOMENICA 28 OTTOBRE

Ore 17.10: Porsche Super Cup – Gara 2

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20.10: F1 – Gara (replica alle 23.00)

Ore 22.10: Paddock Live

Ore 22.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 24.00: Race Anatomy.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.