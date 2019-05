MONTECARLO – Altro flop per la Ferrari. La pole position del gran premio di Montecarlo è andata a Lewis Hamilton. A seguire l’altro pilota della Mercedes, Bottas, e Verstappen. Vettel, unico ferrarista rimasto in corsa, ha ottenuto solamente il quarto tempo. Seguono Gasly, Magnussen, Ricciardo, Kvyat, Sainz e Albon. Charles Leclerc, altro pilota della Ferrari, è stato eliminato nel corso delle Q1 per colpa di un errore della scuderia di Maranello.

Formula 1, gran premio Montecarlo: ecco la griglia di partenza.

1 HAMILTON 1:10.166

2 BOTTAS 1:10.252

3 VERSTAPPEN 1:10.641

4 VETTEL 1:10.947

5 GASLY 1:11.041

6 MAGNUSSEN 1:11.109

7 RICCIARDO 1:11.218

8 KVYAT 1:11.271

9 SAINZ 1:11.417

10 ALBON 1:11.653.

(L’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è stato eliminato nella Q1).

Leclerc è stato eliminato dal compagno di scuderia Sebastian Vettel a causa di un errore commesso dal box Ferrari. Lo staff della scuderia di Maranello era convinto che il primo tempo ottenuto dal pilota monegasco (1’12”149) fosse sufficiente a passare il taglio, invece Leclerc è rimasto fuori per 52 millesimi mentre proprio il compagno di squadra, Sebastian Vettel, otteneva in extremis il miglior crono in 1’11”434 davanti a Hamilton e Bottas. Vettel non è riuscito ad ottenere la pole position e domani partirà con il quarto tempo.

Dopo aver saputo della sua eliminazione, Leclerc è sembrato più deluso che infuriato. Il pilota monegasco ha lasciato la pista di casa scuotendo la testa. Grande delusione anche per il principe Alberto di Monaco che era presente al gran premio e faceva il tifo per il pilota della Ferrari che è anche l’idolo di casa visto che è nato proprio nel Principato di Monaco. Domani Leclerc sarà costretto ad una rimonta praticamente impossibile.