MONTECARLO – Dominio Lewis Hamilton a Montecarlo. Il pilota della Mercedes ha trionfato su Verstappen della Red Bull e su Sebastian Vettel della Ferrari. Il suo compagno di scuderia, Bottas, ha chiuso in quarta posizione ma è salito sul gradino più basso del podio perché Verstappen, che ha chiuso la gara in seconda posizione, è stato penalizzato ed è sceso in quarta posizione. Grazie a questa penalizzazione di Verstappen, Vettel ha potuto chiudere la gara al secondo posto. La Mercedes continua a dominare il Mondiale di Formula 1 ma non è riuscita a centrare la sua sesta doppietta consecutiva. Gran premio da incubo per Charles Leclerc. Dopo delle Q1 da dimenticare, per un errore di strategia della Ferrari, è stato costretto al ritiro dopo appena 18 giri.

Al decimo giro, il pilota monegasco ha tentato un sorpasso su Hulkenberg ma è venuto a contatto con il pilota avversario danneggiando la sua vettura e forando la ruota destra posteriore (qui il video). Dopo questo incidente, Leclerc è rientrato per due volte ai box nel tentativo di aggiustare la sua vettura ma questo non è stato possibile perché la sua Ferrari era danneggiata in maniera irreparabile. Per questo motivo, Leclerc è stato costretto al ritiro al 18° giro.

Formula 1, Montecarlo: le fasi salienti del gran premio.

E’ finita! Hamilton ha trionfato su Vettel e Bottas. Verstappen, che aveva chiuso in seconda posizione, è stato penalizzato ed è sceso al quarto posto in classifica.

Giro 70 – Non cambia nulla. Hamilton continua ad essere primo davanti a Verstappen e Vettel.

Giro 66 – Bottas della Mercedes si è preso il giro più veloce del gran premio di Montecarlo di Formula 1.

Giro 50 – Hamilton al comando. Poi Verstappen e Vettel. Bottas, che è quarto, sta cercando di rimontare il pilota della Ferrari per prendersi il gradino più basso del podio.

Giro 42 – Non cambiano le gerarchie. Hamilton è straprimo. Poi Verstappen e Vettel. La Ferrari cerca almeno il gradino più basso del podio.

Giro 32 – Lewis Hamilton sta dominando la gara. Questa volta non è primo davanti al suo collega di scuderia, ma a Verstappen e Vettel.

Giro 18 – Leclerc si ritira dalla gara perché la sua Ferrari è inguidabile. Prima di questo ritiro, ha tentato due volte di aggiustare la vettura con delle soste ai box ma non è riuscito nel suo intento.

Giro 10 – Leclerc scatenato, tenta un altro sorpasso su Hulkenberg ma questa volta non finisce bene. Il pilota monegasco viene a contatto con l’avversario, fora la ruota destra posteriore e danneggia in maniera irreparabile la sua vettura.

Giro 9 – Sorpasso straordinario di Charles Leclerc su Grosjean.

Formula 1, gran premio di Montecarlo: ordine di arrivo. Hamilton in trionfo.