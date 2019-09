Formula 1 Monza streaming tv dove vedere il gran premio

MONZA – La Formula 1 torna nel tempio della velocità: da giovedì 5 a domenica 8 settembre, a Monza è di scena il Gran Premio d’Italia, in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport F1, Sky Sport Uno – anche sul digitale terrestre al canale 472 – e in chiaro su Tv8) e in diretta streaming su SkyGo, app che permette agli abbonati Sky di vedere la gara su pc, cellulari e tablet.

Un vero spettacolo dentro e fuori la pista, con la marea rossa dei tifosi Ferrari pronta a riempire l’Autodromo brianzolo, che attende Charles Leclerc dopo lo straordinario successo di Spa.

Formula 1, Monza: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Sky Sport.

NEL VIVO DELL’EVENTO – Sky è pronta a raccontare tutta l’atmosfera del Gp italiano con una copertura live dedicata, 24 ore su 24, su Sky Sport F1 e Sky Sport 24.

Si comincia domani, mercoledì 4 settembre alle 15 su Sky Sport 24 con l’intervista esclusiva al Campione del Mondo Lewis Hamilton. A seguire, alle 16, le parole di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, sempre in esclusiva live sul canale all news. Dalle 18 alle 20, poi, appuntamento con lo speciale “90 anni di emozioni”: due ore live da Piazza del Duomo di Milano con Carlo Vanzini e Federica Masolin per festeggiare i 90 anni di Ferrari e dell’Autodromo di Monza. Sul palco anche i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Tra i momenti principali della manifestazione, anche quello dell’annuncio sul futuro di Monza.

Inoltre, in occasione della festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari, Sky Arte trasmetterà il docu-film FERRARI 312B (mercoledì 4 settembre alle ore 19.20 e giovedì 5 settembre alle ore 23.55), che ripercorrerà la storia della vettura più rivoluzionaria della Formula 1, la celebre monoposto della Scuderia di Maranello: la Ferrari 312B. Tra gli intervistati Niki Lauda, Jacky Ickx, e Damon Hill.

LA PROGRAMMAZIONE DEL WEEKEND – Giovedì 5 settembre la conferenza stampa dei piloti. Dopo le prove libere del venerdì, sabato 7 settembre alle 15 tocca alle qualifiche, mentre domenica alle 15.10 tocca alla gara. Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

La Formula 1 è commentata da Carlo Vanzini e Marc Gené. Tutti gli appuntamenti live dal paddock sono condotti da Federica Masolin, con i commenti di Jacques Villeneuve, Davide Valsecchi e le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Mara Sangiorgio è l’inviata ai box per le interviste ai protagonisti.

Domenica 8 settembre, alle 19, eccezionalmente dal Museo Alfa Romeo di Arese, Fabio Tavelli condurrà una puntata speciale di “Race Anatomy”, l’approfondimento di riepilogo dei temi della domenica (fonte Sky Sport).