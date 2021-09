Formula 1, oggi ore 14 il Gp di Russia, condizionato dal maltempo: dove vedere in tv e streaming

Formula 1, oggi il Gp di Russia (domenica 26, ore 14 ), dominato e condizionato dal maltempo che imperversa su Sochi, località climatica sul Mar Nero.

Torna in pista la Formula Uno. Dopo Monza il Circus va in Russia.È l’appuntamento numero 15. Poi restano altri sette round. Il momento è cruciale, l’atmosfera incandescente, il duello tra Verstappen e Hamilton infiamma la rivalità.

Cinque soli punti dividono i mattatori che si punzecchiano per la gioia dei media. Si stuzzicano con misurata perfidia. Il Re Nero non vuole abdicare, il tulipano sente che questa può essere la volta buona.

E le frecciate non si contano. A Monza i due alla prima variante si sono toccati eliminandosi dalla corsa. I commissari hanno ritenuto Max colpevole e lo hanno punito in tre posizioni in meno sulla griglia di Sochi. Il gp Russia parte con questa novità.

E le Ferrari ? Stanno già pensando al 2022 anticipando il motore evo e così Leclerc partirà in fondo. Come da regolamento. La rossa è aggiornata sia nell’area termica che elettrica. Recupera trenta cavalli sulla concorrenza. La Ferrari, con la parte ibrida, ha avviato una “ radicale evoluzione “ ( Binotto ). Cresce l’ottimismo. Il montaggio della quarta power unit costringerà il monegasco non solo in coda al gruppo ma ad una faticosa rimonta.

Dove vedere il Gp di Formula 1 in diretta tv e streaming

Dove vedere il Gp di Russia di Formula 1 in diretta tv e streaming domenica 26 settembre, in diretta da Sochi, sul Mar Nero. Su Sky torna la Formula 1 con il Gran Premio di Russia, gara in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In pista anche Formula 2 e Formula 3. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW – il servizio in streaming di Sky – ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.