Formula 1, scatta in Bahrain il Mondiale (domenica 20 marzo, ore 16, dove vederla): ritorna la Ferrari?

Formula Uno, scatta in Bahrain un Mondiale all”insegna dell”equilibrio (domenica 20, ore 16.00).

Hamilton rivuole il trono di Verstappen per battere il record di Michael Schumacher e confermarsi il Re Nero. E parte la stagione più rivoluzionaria della storia. In tutto 23 GP, finale il 20 novembre ad Abu Dhabi. Cancellato il GP russo di Sochi (25 settembre) dopo l’invasione della Ucraina. Imola e Monza le tappe italiane .

DIECI TEAM,QUATTRO PILOTI IRIDATI

Sono dieci le squadre al via, quattro i piloti che hanno vinto almeno un Mondiale: Hamilton, Verstappen, Alonso, Vettel. Le dieci scuderie sono capeggiate dal trio che verosimilmente sarà protagonista: Mercedes ( con Hamilton e Russell), Red Bull (Verstappen e Sergio Perez) e Ferrari (Leclerc e Carlos Sainz).

Seguono l’Alpine di Alonso e Ocon, la Williams di Latifi e il thailandese Albon, la Haas con Schumacher e il danese Magnussen),l’Aston Martin del sempre verde Vettel affiancato dal canadese Stroll, l’Alphatauri del francese Gasly (correrà con il casco dedicato all’Ucraina) e del giapponese Tsunoda ,la McLaren di Norris e Ricciardo (270 GP in due). Infine l’Alfa Romeo con il finlandese Valtteri Bottas e il cinese Guanyu Zhou.

FERRARI PROMOSSA A PIENI VOTI NEI TEST A SHAKIR

C’è tanta voglia di rosso. Voglia di una Ferrari nuovamente competitiva. Forse è la volta buona. Così almeno suggeriscono gli ultimi test in Bahrain. I piloti non nascondono la loro soddisfazione, ci credono. Idem il gran capo Binotto (“Non firmo per il secondo posto in Bahrain, andiamo per il massimo”).

I tifosi sognano. Oltretutto la Ferrari festeggia quest’anno 75 anni di vittorie (238 GP vinti su 1.030 disputati e 778 podi). È a digiuno di un titolo mondiale da 14 anni. Cioè dal 2007.

Ora dovremmo esserci, i progressi sono evidenti, l’affidabilità pure testimoniata dai 349 giri (1.889 km) effettuati da Leclerc e Sainz solo in Bahrain. L’ottimismo ci sta. La Ferrari in Bahrain ha vinto con quattro diversi piloti : Schumacher, Alonso (tre volte), Felipe Massa (2), Vettel (2).

LE NUOVE REGOLE PER ESSERE SEXY

La Formula Uno cambia aspetto. Si rinnova. Otto le novità per favorire i sorpassi e lo spettacolo; interessano fondo, ali e fiancate.

Eccole: ala posteriore corretta, deviatori di flusso (vietati quelli davanti alle fiancate), muso più basso per regolamento, cerchi da 18 pollici anziché da 13, fondo rivisto per produrre l’effetto suolo, debuttano i copri cerchi per ridurre le turbolenze, l’ala anteriore con altezza minima 100 mm (+ 25 mm rispetto al 2021).

Infine un ulteriore intervento sull’ala posteriore dove spunta un profilo inferiore che incrementa l’estrazione del flusso dal fondo. Una curiosità: il peso è stato aumentato da 752 a 795 kg. Morale : monoposto rivoluzionate.

CIRCUITO BAHRAIN

È stato costruito nel deserto in località Sakhir, alla periferia della capitale Manama, sulle coste del Golfo Persico, per il Gran Premio del 2004, il primo del Medio Oriente. La sabbia soffiata dal vento sulla pista crea problemi. Il tracciato è di 5,412 km con 15 curve. I piloti faranno 57 giri pari a 308,238 km. L’anno scorso ha vinto Hamilton davanti a Verstappen e Bottas. Qui sir Hamilton ha vinto cinque volte .

DIRETTA TV

Sarà possibile vedere il GP del Bahrain su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno. In streaming su NOW (ore 16.00). Differita su TV8 alle 21.30.