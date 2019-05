Formula 1, Spagna: ordine arrivo, Bottas Hamilton Vettel Leclerc

BARCELLONA – La Formula 1 torna in pista per il gran premio di Spagna, quinta prova del campionato Mondiale. Bottas parte in pole position, poi Hamilton. Le Mercedes continuano a dominare ma sembrano cambiate le gerarchie interne con Bottas che avrebbe superato il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Le Ferrari partono dietro le Mercedes. Sebastian Vettel parte dalla terza posizione mentre Leclerc parte dal quinto posto.

Formula 1, il gran premio di Spagna in tempo reale.