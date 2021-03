Formula 1, svelato il circuito di Jeddah: è il secondo più lungo, il più veloce di sempre

Svelate le incredibili immagini del circuito Formula 1 di Jeddah, in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita, che si terrà dal 3 al 5 dicembre 2021.

Secondo le ultime simulazioni, il circuito vanta 27 curve, 6,175 km di lunghezza e una media di circa 250 km orari.

A fine anno, per la prima volta, saranno protagoniste le monoposto della Formula 1 nella seconda pista più lunga del calendario (la prima è Spa, in Belgio).

Formula 1, la pista a Jeddah la più veloce di sempre

Ross Brawn, amministratore delegato di Formula 1 Motorsport, ha dichiarato: “È sempre molto emozionante pubblicare i dettagli di un nuovo circuito e quello cittadino di Jedda non fa eccezione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di progettazione e con il promotore per assicurarci di avere una pista che offra emozionanti ruota a ruota per i fan e sfide per i piloti. Il design garantisce il meglio di un moderno circuito cittadino, ma ha anche aree aperte che garantiranno alte velocità e opportunità di sorpasso. L’ambientazione sul Mar Rosso è incredibile e non vediamo l’ora di vedere le monoposto in pista a dicembre”.

Il Gran Premio d’Arabia, non ha mancato tuttavia di sollevare polemiche, alcuni gruppi accusano il governo di sfruttare lo sport per rendere moderna l’immagine e far distogliere l’attenzione dalla pessima situazione riguardante i diritti umani.