Formula 1, ecco un fenomeno! L’olandese Max Verstappen ha trionfato a Spa vincendo limpidamente il Gp Belgio.

La sua galoppata è stata irresistibile. Partito 14esimo (con penalità) a metà gara era già in testa. Poi non l’ha più visto nessuno. È “un pilota di un altro pianeta” ha commentato il suo compagno di scuderia, il messicano Perez.

Niente da fare per la Ferrari che comunque sale sul podio grazie alla gara accorta di Sainz. Leclerc ha fatto una buona rimonta, è arrivato quinto, poi retrocesso dalla giuria al sesto posto. Verstappen ha allungato le distanze dalle Rosse. Chi lo prende più? Questa seconda vittoria consecutiva ipoteca il Mondiale. Meritato.

GRIGLIA DI PARTENZA CON 7 PENALIZZATI

L’uomo più veloce del sabato è stato Max Verstappen ma l’uomo in pole è Carlos Sainz.

Colpa delle penalizzazioni. Sette i “castigati”: Zhou, Verstappen, Leclerc, Bottas, Norris, Ocon, Schumacher. Di più: Verstappen, già “un fenomeno di suo”(Leo Turrini, Sky), ha valorizzato all’estremo il nuovo telaio Red Bull, più leggero e più redditizio.

Dunque la differenza con la Ferrari è aumentata. È un “distacco molto alto” ha riconosciuto Leclerc anche se ha subito aggiunto:”Ma io non mi arrendo“. Bene.

Prima fila Sainz e Perez, seconda Alonso e Hamilton , terza Russell (Mercedes) e Albon (Williams-Mercedes). A seguire Ricciardo (McLaren) e Gasly (Alpha Tauri-Honda). In sesta fila Latifi (Williams) e Magnussen (Haas-Ferrari). In settima Tsunoda (Alpha Tauri) e Bottas (Alfa Romeo-Ferrari). In ottava – mai successo – i mattatori : Verstappen e Leclerc. Nona fila con Ocon (Alpine-Renault ) affiancato da Norris (McLaren). Chiudono la griglia altri due penalizzati: Zhou (Alfa Romeo) e Schumacher (Haas-Ferrari).

SPA, CIRCUITO PER LA FORMULA 1 MITICO APERTO NEL 1921

È il più antico e famoso autodromo del Belgio. Un anello di 7.004 metri con 19 curve. Siamo in Vallonia, comune di Spa, provincia di Liegi; città termale, prossima alle Alte Ardenne, la regione collinare coperta di foreste. Circuito recentemente modificato – nuovo asfalto, nuove trappole di ghiaia – che l’hanno reso più sicuro ma anche più impegnativo. Gara di 44 giri pari a 308,052 km. Il Giro record? L’ha fatto Bottas nel 2018 con la Mercedes: 1’46”286.

GARA INTENSA, BRIVIDI GIÀ DAL SECONDO GIRO

Pronti, via. E al secondo giro sono fuori in tre: Latifi, Bottas e Hamilton. Latifi riparte, gli altri due no. Fatale per il Re Nero il contatto con Alonso. All’ottavo giro, Verstappen (partito 14esimo) è già al terzo, a 2”006 dal battistrada Sainz. Leclerc 12esimo. Il Tulipano balza in testa al 12esimo (pit stop o per Sainz, perde 19”). Al giro 20Max è saldamente al comando(+5”20 su Sainz, secondo).Leclerc è quinto, Russell quarto.

Al 22esimo giro – metà gara – la Red Bull ha in testa entrambi i suoi piloti. È da lì non si sposterà fino al traguardo . La galoppata di Verstappen è solitaria, regale. Sontuosa. La “marea arancione” è euforica le tribune olandesi sono un Maracana”. Doppietta. Red Bull, terzo posto per Sainz, sesto Leclerc . Tra i due ferraristi l’eterno Alonso

Classifica generale: Verstappen

FORMULA 1 I PROSSIMI APPUNTAMENTI: OLANDA E MONZA

Il 4 settembre si correrà il Gp d’Olanda a Zandvoort, regno di Verstappen. Poi l’11 settembre il Pirelli Gran Premio d’Italia a Monza dove il tempio della velocità festeggerà il suo centenario.