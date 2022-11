Formula Uno, ultima tappa ad Abu Dhabi del Mondiale, domenica 20, ore 14, dove in tv: Addio in Ferrari

Formula 1, ultima tappa ad Abu Dhabi del Mondiale, domenica 20, ore 14, dove in tv: Addio in Ferrari?

Radio box insiste: Binotto ha chiuso con la Ferrari. Domenica 20 ad Abu Dhabi – ultima gara del Mondiale 2022 della Formula Uno – il team principal del Cavallino uscirà di scena. Vero, falso? Comunque un dato è certo: Binotto è da troppo tempo solo, avvolto nel gelo di Torino.

E la sua comunicazione con Leclerc è ai minimi termini. Dunque la sua ventennale carriera a Maranello – da capo dei motoristi a n.1 della scuderia rimpiazzando Maurizio Arrivabene nel 2019 – sarebbe giunta al capolinea.

Già pronto il sostituto: è Frédéric Vasseur, 54 anni, francese di Parigi, ingegnere aeronautico, attuale boss della Sauber-Alfa; guarda caso amico di Leclerc e molto vicino a Carlo Tavares, l’ad di Stellantis. Uomo di pista, Vasseur ha gestito Hamilton in Formula 3 e Russell in Formula 2.

I GUAI DEL PUPILLO DI MARCHIONNE IN FORMULA 1

Sergio Marchionne, l’uomo che ha rinnovato profondamente la Fiat, se ne è andato in un ospedale di Zurigo il 25 luglio 2018. Poco tempo dopo l’ing. Binotto prendeva il posto di Arrivabene che a sua volta aveva sostituito Stefano Domenicali.

Binotto si è calato subito nel ruolo con competenza e signorilità ma con risorse inferiori a Mercedes e Red Bull. Però il bilancio di sole 7 vittorie in quattro anni – totale di 46 podi -ha pesato (e sta pesando) sulla sua sorte. Inoltre vanno ricordati altri guai :

1. La conclusione malinconica della stagionale 2022 dopo una prima parte trionfale.

2. I plateali errori di gestione ai box. E motori rotti, sviluppi inadeguati.

3. La mancata fiducia in Leclerc (ricambiata).

4. Il gelo di John Elkann, il presidente che non l’ha mai amato.

5. La concorrenza di Vasseur amico della famiglia di Jean Todt, oggi 76enne, il leggendario n.1 della Scuderia Ferrari (1993-2007) che ha fatto il record di vittorie, qualcosa come 98. Era Montezemolo, in pista Schumacher (5 Mondiali consecutivi). Ora si dà il caso che il figlio di Jean, cioè Nicolas, sia il manager dì Leclerc. Tutto chiaro.

DOMENICA THRILLING AD ABU DHABI

Ultima tappa del Mondiale stravinto da Verstappen con largo anticipo. Negli Emirati arabi, sul circuito di Yas Marina,(5.281 metri), si chiude (anche) il quadriennio targato Mattia Binotto. E non è una tappa insignificante. Anzi. La Ferrari si gioca con la Mercedes il secondo posto nella classifica Costruttori. Minimo il vantaggio del Cavallino (19 punti). Leclerc e Perez si contendono la piazza d’onore.

Dunque domenica thrilling nel tramonto del Golfo Persico. In tutto 58 giri (306,183 km) nell’isola che vanta il “Ferrari World Abu Dhabi”, un parco a tema con pista, teatro, cinema 3D e la montagna russa più veloce del mondo.

Ultima gara anche per Sebastian Vettel, 35 anni, 4 volte consecutive campione del mondo, 53 GP vinti, 15 stagioni in F1”; sei anni alla Red Bull e sei alla Ferrari che lo omaggia così:”Ad Abu Dhabi saluteremo una icona del nostro sport “.

FORMULA 1 IN DIRETTA TV (ORE 14)

Diretta su Sky Sport F1 e Now. In differita su Tv8 (ore 18).Diretta scritta su FormulaPassion.it