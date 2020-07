Formula 1, flop della Ferrari in Ungheria. Vettel 6° e Leclerc 11°. Hamilton ha trionfato su Verstappen e Bottas.

Dominio di Lewis Hamilton nel gran premio d’Ungheria di Formula 1. Dopo la novantesima pole della sua carriera, il pilota inglese ha vinto facilmente su Verstappen e sul compagno di scuderia Bottas.

Le Ferrari, mai in corsa per il trionfo, si sono dovute accontentare, si fa per dire, del sesto e dell’undicesimo posto.

L'ordine di arrivo del gran premio d'Ungheria di Formula 1. 1 L. Hamilton Mercedes 2 M. Verstappen Red Bull +8"702 3 V. Bottas Mercedes +9"452 4 L. Stroll Racing Point +57"579 5 A. Albon Red Bull +78"316 6 S. Vettel Ferrari +1 giro 7 S. Perez Racing Point +1 giro 8 D. Ricciardo Renault +1 giro 9 K. Magnussen Haas +1 giro 10 C. Sainz McLaren +1 giro 11 C. Leclerc Ferrari +1 giro 12 D. Kvyat AlphaTauri +1 giro 13 L. Norris McLaren +1 giro 14 E. Ocon Renault +1 giro 15 R. Grosjean Haas +1 giro 16 K. Raikkonen Alfa Romeo +1 giro 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo +1 giro 18 G. Russell Williams +1 giro 19 N. Latifi Williams +5 giri 20 P. Gasly AlphaTauri Ritiro La classifica piloti del Mondiale di Formula 1. 1 L. Hamilton Mercedes 63 2 V. Bottas Mercedes 58 3 M. Verstappen Red Bull 33 4 L. Norris McLaren 26 5 S. Perez Racing Point 22 6 A. Albon Red Bull 22 7 C. Leclerc Ferrari 18 8 L. Stroll Racing Point 18 9 C. Sainz McLaren 14 10 S. Vettel Ferrari 9 11 D. Ricciardo Renault 8 12 P. Gasly Toro Rosso 6 13 E. Ocon Renault 4 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 2 15 K. Magnussen Haas 2 16 D. Kvyat Toro Rosso 1 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 0 18 R. Grosjean Haas 0 19 N. Latifi Williams 0 20 G. Russell Williams 0 La classifica costruttori del Mondiale di Formula 1. 1 Mercedes 121 2 Red Bull 55 3 McLaren 40 4 Racing Point 40 5 Ferrari 27 6 Renault 12 7 Alpha Tauri 7 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 2 10 Williams 0

“Che ci crediate o no noi continuiamo a spingere e lo abbiamo dimostrato con quell’ultimo giro alla fine. Abbiamo gestito la gara alla perfezione”.

Parola di Lewis Hamilton dopo aver trionfato con la sua Mercedes nel Gp d’Ungheria.