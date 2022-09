Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gp d’Olanda con disarmante facilità e sicurezza. Ha messo il Mondiale in tasca. Semplicemente è un fenomeno.

Niente da fare per gli avversari. Il Tulipano è un alieno. Anche un po’ pifferaio magico, trascina le folle come il musicista di Hamelin. Guadagna il podio con Russell e Leclerc.

GRIGLIA DI PARTENZA

Primo Verstappen con 34 millesimi di vantaggio su Leclerc. Quarta pole del Tulipano ma le due Ferrari sono attaccate. Tre piloti in 92 millesimi. A una settimana dal Gran Premio del Centenario di Monza (11 settembre) è una buona notizia, La Ferrari c’è. Seconda filacon Sainz e Hamilton davanti a Perez e Russell. In quarta Norris e Schumacher. Quindi Tsunoda eStroll davanti a Gasly e Ocon. In settima Alonso e Zhou. In ottava Albon e Bottas. Hanno chiuso Ricciardo, Magnussen,Vettel, Latifi.

GARA IN UNA MAREA ARANCIONE

Verstappen protagonista supportato dal popolo tulipano. Bello il duello con Hamilton al comando (sicuro ) a dieci giri dalla conclusione tra interruzioni, safety car, bandiere gialle, problemi al pit stop. Max è primo a 9 giri dal termine. Due Mercedes lo braccano, Leclerc quarto, Sainz quinto. Al giro 66 Leclerc sorpassa Hamilton e il popolo arancione sottolinea la prodezza del ferrarista con un boato selvaggio.

Verstappen vola e vince con quasi 5” su Russel. Strepitoso. La folla e’ in delirio. Buon terzo Leclerc che ritrova il podio. Tre ragazzi di 24 anni sul podio. Tre diverse scuderie: Red Bull, Mercedes, Ferrari . Verstappen prende il microfono alle premiazioni, ringrazia il suo pubblico e li fa impazzire dicendo:”Sono orgoglioso di essere olandese”. Le tribune ondeggiano. Aggiunge un Leclerc sconsolato :”Contro Verstappen non c’è niente da fare. Troppo forte”.

FORMULA 1, PROSSIMO APPUNTAMENTO (Monza, 11 settembre)

Il Circus si sposta a Monza, il tempio della velocità. L’autodromo nazionale compie cent’anni. Interverranno le Frecce tricolori. È già tutto esaurito.

