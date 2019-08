ROMA – Il gran premio di Formula 2 è iniziato in maniera tragica. Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team), Anthoine Hubert (BWT Arden) e Marino Satō (Campos Racing) sono rimasti coinvolti in un incidente spaventoso al Raidillon dopo circa 9/10 km (quindi al primo giro). Per fortuna Sato sta bene ed è rientrato ora a piedi ai box della sua scuderia. Non si hanno ancora notizie sulle condizioni di salute degli altri piloti coinvolti nell’incidente durante l’avvio del gran premio del Belgio sul Circuit National de Francorchamps. La gara è stata immediatamente sospesa dopo l’incidente.

Formula 2, ecco chi sono i piloti coinvolti nell’incidente.

Marino Satō (nato a Yokohama, il 12 maggio del 1999) è un pilota automobilistico giapponese, nipote di Takuma Sato, ex pilota di Formula 1 e primo giapponese a vincere la 500 miglia di Indianapolis. Marino Sato è attualmente pilota del team Campos Racing.

Juan Manuel Correa (nato a Quito, il 9 agosto 1999) è un pilota automobilistico statunitense. Nato a Quito, in Ecuador, Correa inizia la sua carriera sui kart dal 2008 al 2014. Tra i suoi migliori risultati il secondo posto nel campionato Florida Winter Tour nel 2008 e nel 2013.

Anthoine Hubert (nato a Lione, il 22 settembre 1996) è un pilota automobilistico francese, campione 2018 della GP3 Series e pilota della Renault Academy. Nato a Lione, Hubert ha iniziato la sua carriera nel 2006 all’età di dodici anni. Nel 2010 ha concluso in seconda posizione il campionato CIK-FIA Karting Academy Trophy. Si è classificato terzo nel CIK-FIA “U18” World Karting Championship nel 2011 e 2012.

