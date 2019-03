di Andrea Pelagatti

ROMA – Sale l’attesa per il Gran Premio di Roma di Formula E che si correrà il prossimo sabato. Per promuovere l’evento, Felipe Massa, ex pilota della Ferrari e tra i piloti più famosi del Mondiale di Formula E, ha incontrato i suoi fan al Centro Commerciale Porta di Roma per un ‘Meet & Greet’ iniziato alle ore 12 che ha visto la partecipazione di molti appassionati al mondo dei motori.

Formula E, Felipe Massa a Porta di Roma: fan in delirio

Felipe Massa si è prestato ad una sessione di autografi e ha gareggiato con alcuni suoi fan attraverso i simulatori di guida di Formula E presenti nello stand di Porta di Roma. Hanno partecipato moltissimi tifosi nel tentativo, non riuscito, di battere il tempo che il pilota ha realizzato con uno degli esclusivi simulatori di guida della rivoluzionaria Gen2, la nuova monoposto che ha fatto il suo debutto nella quinta stagione.

Felipe Massa vanta una carriera prestigiosa, ha corso per 15 anni nel Mondiale di Formula 1 tra Sauber, Ferrari e Williams. Il pilota brasiliano ha vinto 11 Gran Premi in carriera. Il suo migliore risultato in carriera è stato il secondo posto al Mondiale del 2008 con la scuderia Ferrari. Archiviata la carriera in Formula 1, Felipe Massa ha deciso di passare alla Formula E che, secondo lui, diventerà popolare come la Formula 1. Dalla stagione 2018-2019 partecipa al campionato di Formula E con il team Venturi Grand Prix, con cui ha firmato un contratto triennale.

Lo stand Formula E allestito a Porta di Roma offriva anche un punto informazioni sulla gara di Roma del prossimo 13 aprile dove è stato possibile ritirare i codici per scaricare il voucher di accesso alle aree prato: opportunità unica per saperne di più sulla competizione che sta appassionando il mondo e che per il secondo anno di seguito passerà attraverso le strade della Capitale.

fonte: Ansa.