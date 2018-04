ROMA – Il semaforo verde del primo Gp della Formula E a Roma scatta alle 16.00 di sabato 14 aprile.

Il mondiale dedicato alle monoposto elettriche, sbarca infatti nella Capitale per dar vita ad una gara nel circuito cittadino creato in zona Eur. Due chilometri e ottocento metri di pura adrenalina con lo scenario unico di Roma sullo sfondo.

Le prime prove libere sono in programma alle 8 di domenica 14 aprile, seguite alle 10.30 dal secondo turno di libere. Le qualifiche avverranno alle 12 e la super pole alle 12.45. Dopo la parata dei piloti delle 15, alle 16 semaforo verde con podio a seguire, dalle 17.

Tutte le fasi saranno trasmesse in chiaro sul digitale terrestre dalle reti Mediaset (Italia 1 e Italia 2). Possibile seguire il Gp di Formula E a Roma anche in live-streaming sul sito di Italia 1.

La linea di partenza è nel quartiere Eur, in via Cristoforo Colombo. La pista cittadina porta poi in direzione del palazzo della Scienza Universale e quindi della Nuvola di Fuksas. Un tratto misto unisce questa zona (nella Nuvola saranno collocate anche molte attività di contorno all’evento) con l’area del palazzo dei Congressi, dove si trovano la pit-lane e la linea del traguardo che è quindi differente da quella di partenza.

Subito dopo le monoposto affronteranno la parte più veloce del tracciato che passa per viale dell’Arte e per viale dell’Artigianato, passando poi in via delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura e via Ciro il Grande. Ultimi metri con una variante che scorre a fianco dell’obelisco di piazza Guglielmo Marconi e si torna al via.