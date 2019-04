ROMA – Ritorna nella Capitale uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di sport spettacolari e ad alto tasso di adrenalina. L’E-Prix di Roma 2019 è una delle tappe del campionato di Formula E, la gara automobilistica cui prendono parte le monoposto elettriche, invaderà infatti le strade di Roma oggi, sabato 13 aprile. Il Circuito cittadino è quello dell’EUR: ha una lunghezza di 2,87 km, per un totale di 21 giri. La linea di partenza/arrivo si trova in Via Cristoforo Colombo. Semaforo verde alle ore 16. La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno.

Roma è il settimo appuntamento del campionato che vede battersi undici squadre, ciascuna composta da due piloti. La novità di quest’anno sono le monoposto Gen2 che permettono, grazie all’aumento dell’energia delle batterie che passa da 28 a 54 kWh, di poter portare a termine la gara senza dover farsi fermare per il cambio auto a metà. A questo segue anche un incremento della potenza del motore elettrico che da 200 passa a 250 kW permettendo uno spunto 0-100 km/h in solo 2.8 secondi. Il peso del pacco batterie è di circa 375 kg, per un totale di circa 900 kg con il pilota.

La potenza massima utilizzabile in fase di qualifica è di 340 cv e di 272 in gara, quando però può essere attivato il “FanBoost” che porta a una potenza di picco istantaneo di 340 cv. Novità di quest’anno è anche l’activation zone, aree lungo il tracciato in cui i piloti possono accedere a una configurazione della monoposto da 306 cavalli. Tutte le scocche sono fornite da Spark Racing Technologies, i freni dalla Brembo, gli pneumatici sono all-weather Michelin Pilot Sport (monogomma) e le batterie da McLaren Applied Technologies, queste ultime posizionate appena dietro la schiena del pilota. Quello che cambia tra i team è il retrotreno, all’interno del quale è posizionato il motore elettrico, gli attacchi delle sospensioni e in convertitore.

Formula E 2019, team e piloti

Undici i team per un totale di ventidue piloti. Audi Sport Abt, squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno, scende in pista con Daniel Abt e Lucas Di Grassi; Bmw i Andrioletti Motors con Antonio Felix Da Costa e Alexander Sims; Ds Techeetah con André Lotterer e il campione in carica Jean-Éric Vergne; Envision Virgin Racing con Sam Bird e Robin Frijns; Geox Dragon con José Maria López e Maximilian Günther; HWA Racelab con Stoffe Vandoorne e Gary Paffett; Mahindra Racing con Jérôme D’Ambrosio e Felix Rosenqvist; Nio con Tom Dillmann e Oliver Turvey; Nissan e.dams con Sébastien Buemi e Alexander Albon; Panasonic Jaguar Racing con Nelson Picquet Jr. e Mitch Evans; e Venturini con l’ex pilota di Formula 1 Felipe Massa ed Edoardo Mortara.

Formula E, classifica mondiale 2019

In testa alla classifica piloti c’è Da Costa con 62 punti, seguito da D’Ambrosio a 59, Vergne e Bird a 54, Mortara a 53, Di Grassi a 52, Abt a 44, Frijins a 43, Lotterer a 41 e chiude la top ten Evans a 36. Per quanto riguarda la classifica costruttori, al primo posto c’è Envision Virgin Racing a 97 punti, seguita da Audi Sport Abt Schaeffler a 96, Ds Techeetah a 95, Mahindra Racing a 93, Bmw i Andretti Motor Sport a 80, Vetturini Formula E a 67, Nissan E.Dams a 50, Panasonic Jaguar Racing a 37, Hwa Racelab a 7, Nio Formula E a 6 e Geox Dragon a 2 punti.