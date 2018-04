ROMA – A Roma, quartiere Eur, oggi sibilano i motori della Formula E. Al centro della scena i motori elettrici.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il Gran Premio di Roma della Formula E, primo evento in assoluto del genere, verrà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset Italia 1 e Italia 2. Il semaforo verde scatterà alle ore 16.

Gli appassionati di motori potranno godere di questo spettacolo ‘elettrizzante’ senza bisogno di alcun abbonamento a tv satellitari. Per chi non fosse in possesso di un apparecchio tv, i canali Italia 1 e Italia 2 sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset.it.

Come detto sarà il quartiere Eur ad accogliere la gara, con un tracciato di 2,8 chilometri – 19 giri da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi – il secondo circuito più lungo della stagione in uno scenario che mescola il fascino della Città Eterna con le più avanzate tecnologie ecosostenibili.

Le competizioni dell’E-Prix si dividono in due sessioni per consentire di sostituire le batterie. Nella seconda metà della gara, i piloti possono sfruttare il gradimento del pubblico per migliorare le proprie performance con il Fanboost.

Negli E Prix infatti, a differenza dei Gran Premi di Formula Uno, il ruolo dei tifosi può risultare determinante. I fan possono infatti votare i propri piloti preferiti scaricando un’apposita app, oppure direttamente su twitter o sul sito della Fia Formula E. Le votazioni iniziano sei giorni prima della gara ed i tre piloti che ottengono il maggior gradimento, possono sfruttare per cinque secondi un incremento di potenza dei loro motori che, nel resto della gara, vengono limitati a 150 kW.