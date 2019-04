ROMA – La Formula E sbarca finalmente a Roma (in fondo all’articolo le foto di BlitzQuotidiano, presente nel paddock): c’è grande attesa per la gara sulla pista “urbana” dell’Eur, e il pilota con più aspettative è Felipe Massa. Non potrebbe essere altrimenti visti i suoi trascorsi in Ferrari.

E lui spera di ripagare il tanto affetto ricevuto dai tifosi italiani con una grande gara, come raccontato a Formula Passion: “Ci sono alcune tratti abbastanza stretti e alcune curve difficili da affrontare ma si tratta di un tracciato molto affascinante. Proverò a fare di tutto per fare una bella gara e regalarmi l’emozione del podio. Magari anche di vincere. Per me sarebbe sicuramente incredibile salire sul gradino più alto”.

Massa nelle scorse settimane si è concesso in una anteprima a Porta di Roma, mentre negli ultimi giorni è stato impegnato nella partita di calcio tra la nazionale piloti e Roma Legends (gara nella quale sono scesi in campo per esempio Francesco Totti e Marco Delvecchio).

Il Circuito cittadino è quello dell’EUR: ha una lunghezza di 2,87 km, per un totale di 21 giri. La linea di partenza/arrivo si trova in Via Cristoforo Colombo. Semaforo verde alle ore 16. La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno.

Roma è il settimo appuntamento del campionato che vede battersi undici squadre, ciascuna composta da due piloti. La novità di quest’anno sono le monoposto Gen2 che permettono, grazie all’aumento dell’energia delle batterie che passa da 28 a 54 kWh, di poter portare a termine la gara senza dover farsi fermare per il cambio auto a metà. A questo segue anche un incremento della potenza del motore elettrico che da 200 passa a 250 kW permettendo uno spunto 0-100 km/h in solo 2.8 secondi. Il peso del pacco batterie è di circa 375 kg, per un totale di circa 900 kg con il pilota.

Formula E 2019, team e piloti.

Undici i team per un totale di ventidue piloti. Audi Sport Abt, squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno, scende in pista con Daniel Abt e Lucas Di Grassi; Bmw i Andrioletti Motors con Antonio Felix Da Costa e Alexander Sims; Ds Techeetah con André Lotterer e il campione in carica Jean-Éric Vergne; Envision Virgin Racing con Sam Bird e Robin Frijns; Geox Dragon con José Maria López e Maximilian Günther; HWA Racelab con Stoffe Vandoorne e Gary Paffett; Mahindra Racing con Jérôme D’Ambrosio e Felix Rosenqvist; Nio con Tom Dillmann e Oliver Turvey; Nissan e.dams con Sébastien Buemi e Alexander Albon; Panasonic Jaguar Racing con Nelson Picquet Jr. e Mitch Evans; e Venturini con l’ex pilota di Formula 1 Felipe Massa ed Edoardo Mortara.

Formula E, classifica mondiale 2019.

In testa alla classifica piloti c’è Da Costa con 62 punti, seguito da D’Ambrosio a 59, Vergne e Bird a 54, Mortara a 53, Di Grassi a 52, Abt a 44, Frijins a 43, Lotterer a 41 e chiude la top ten Evans a 36. Per quanto riguarda la classifica costruttori, al primo posto c’è Envision Virgin Racing a 97 punti, seguita da Audi Sport Abt Schaeffler a 96, Ds Techeetah a 95, Mahindra Racing a 93, Bmw i Andretti Motor Sport a 80, Vetturini Formula E a 67, Nissan E.Dams a 50, Panasonic Jaguar Racing a 37, Hwa Racelab a 7, Nio Formula E a 6 e Geox Dragon a 2 punti.

FOTO ESCLUSIVE BLITZQUOTIDIANO.