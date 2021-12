Formula 1, finale mondiale: Verstappen o Hamilton? Red Bull o Mercedes? Chi vincerà questo appassionante e turbolento Mondiale di Formula Uno? Il Tulipano o il Re Nero?

Si deciderà domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi, ore 14.00. I due mattatori sono in perfetta parità dopo 21 Gran premi in giro per il mondo. Hanno dato spettacolo, hanno incendiato le folle e le fantasie, hanno offerto duelli rusticani. Entrambi meriterebbero il titolo di campioni del mondo. È vero, in pista e fuori se le sono date di santa ragione, con il supporto delle arrapate scuderie. E ciò ha contribuito a ridare vigore e attenzioni alla Top Class. Ne aveva francamente bisogno.

Nessun dubbio: la Formula 1 sta vivendo uno dei momenti più entusiasmanti della sua storia. La tensione è altissima. Magica.

Verstappen ha vinto 9 corse, Hamilton 8. Domenica scorsa a Gedda (Arabia Saudita) ha vinto l’inglese con l’aiuto dei commissari che hanno obbligato Max a restituire la posizione. Il Re Nero è stato al comando 18 giri e ha centrato la velocità massima: 333,3 km/h. E così sono saliti a 38 i tracciati in cui Lewis ha trionfato. Di più: negli ultimi tre GP (Brasile, Qatar, Arabia Saudita) Hamilton ha recuperato 19 punti su Verstappen .

Dietro la fantastica rimonta del 7 volte iridato ci sono i cavalli freschi della Mercedes. Ma il team anglo-austriaco non vince da otto anni, da quando cioè è cominciata l’era ibrida e con essa il dominio della casa di Stoccarda.

E il tracciato di Yas Marina ? Occhio, è stato modificato nelle chicane tra le curve 5 e 7. Ora ci sono curvoni molto più veloci. Rispetto al passato è anche più corto. Misura 5,28 km. Curiosità: con questa finalissima salgono a 8 consecutive le corse che sull’isola concludono la stagione.

Qui la Mercedes ha vinto 6 volte di cui 4 con Hamilton. Un’altra curiosità: risale addirittura al 1974 l’ultima volta che due piloti arrivano al GP conclusivo a pari punti. Erano i tempi di Fiittipaldi e Regazzoni. Preistoria.