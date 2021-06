Formula 1 Gran Premio d’Azerbaigian: Charles Leclerc in pole position con la sua Ferrari. Il pilota monegasco si è preso la pole position del Gp dell’Azerbaigian che si correrà domani (domenica 6 giugno) bissando così la pole di Montecarlo di due settimane fa. Nel Gran Premio in Azerbaigian, il monegasco scatterà davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Formula 1 Gran Premio d’Azerbaigian, Charles Leclerc: “Contento e incredulo”

Contento e incredulo per la pole. Charles Leclerc, ai microfoni di Sky spiega: “Pensavo di aver fatto un giro un pò schifoso, in due tre curve ho commesso degli errori, poi ho avuto una grande scia di Lewis Hamilton. Ma stavo migliorando prima della bandiera rossa, sono molto felice”.

Leclerc: “Seconda pole una bellissima sensazione”

La seconda pole di seguito dopo quella di Montecarlo “è una bellissima sensazione” dice il pilota della Ferrari, e aggiunge: “La macchina mi ha dato una buona sensazione, penso che Mercedes e RedBull abbiano qualcosina di più. Speriamo domani di mantenere la prima posizione ma sarà difficile”.

Chi è Charles Leclerc

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc è nato a Monaco il 16 ottobre 1997. Come scrive Wikipedia è campione della Gp3 2016 e della Formula 2 2017, è in forza alla scuderia della Ferrari dal 2019. Ha fatto parte dal 2016 al 2018 della Ferrari Driver Academy e nel 2018 ha corso in Formula 1 per la scuderia Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Soprannominato dai media l’enfant prodige, è il primo pilota monegasco ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1, nonché il pilota più giovane della storia ad aver vinto un Gran Premio al volante di una vettura della scuderia di Maranello.