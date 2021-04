Il principe Filippo, morto venerdì scorso a 99 anni, ha trascorso 16 anni progettando il Land Rover Defender TD5 130 verde militare che lo trasporterà nel suo ultimo viaggio. Ha iniziato a progettare il veicolo nel 2003, a 82 anni e ha continuato fino al 2019, a 98 anni.

Aggiornamento delle 15.17

Il Land Rover (visibile nella foto tratta da un video YouTube), porterà la bara dal Castello di Windsor alla cappella di San Giorgio, a pochi metri di distanza.

Mentre venivano elaborati i piani per il suo funerale, con il nome in codice Operazione Forth Bridge, aveva insistito per progettare lui stesso il Land Rover.

Quando parlava del suo ultimo viaggio, scherzava spesso con la regina e diceva: “Mettetemi sul sedile posteriore di un Land Rover e portatemi a Windsor”.

A causa della pandemia, gran parte del funerale – che avrà luogo oggi- è stato modificato ma il Land Rover sarà comunque presente.

Funerale Principe Filippo, il corteo funebre dietro al Land Rover

Il principe Carlo e altri membri della royal family cammineranno dietro il veicolo seguendo un percorso di otto minuti. La regina, che compirà 95 anni il 21 aprile, seguirà su una Bentley.

Il 4X4 modificato dal principe, appassionato di ingegneria, ha una sezione posteriore aperta dove sarà collocato il feretro, tenuto saldamente da speciali fermi di metallo appositamente progettati.

Il Land Rover progettato dal principe Filippo

L’imponente Defender è stato realizzato nello stabilimento Land Rover di Solihull nel 2003, con varie modifiche apportate nel corso degli anni.

Il Duca ha richiesto che il colore fosse il Dark Bronze Green, utilizzato per molti Land Rover militari. Da quando è stato realizzato, Land Rover ha mantenuto il veicolo e lo ha messo a punto per il funerale.

A Windsor, sarà disponibile anche un “gemello” nel caso di problemi imprevisti all’originale. Thierry Bolloré, manager francese del gruppo Jaguar Land Rover, ha elogiato la “conoscenza impressionante”. Bolloré ha elogiato anche il “profondo interesse “nella progettazione del duca nell’ingegneria e nella produzione automobilistica”. “Il duca era un uomo davvero straordinario e ci mancherà moltissimo”, ha commentato Bolloré.