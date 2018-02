MOSCA – La siberiana Garage 54 ha realizzato una perfetta replica della Mercedes G-Class in ghiaccio. L’azienda è specializzata in elaborazioni: in questo caso ha realizzato con sei tonnellate di ghiaccio una specie di scultura che funziona davvero.

Il video postato su YouTube, mostra l’auto funzionante che viene mostrata a varie persone che scattano selfie increduli. Il filmato, in 5 giorni, ha già quasi raggiunto le 900mila visualizzazioni.