VERONA – Gina Schumacher grande protagonista a Fieracavalli. A Verona, Elementa Masters Premiere ha visto concludersi la gara di reining non pro e la figlia del campione di formula 1 si conferma campionessa nella categoria in sella a Shine N Whiz, con il punteggio di 223, dopo essersi già piazzata nella giornata precedente alla testa della categoria riservata ai Quarter Horse. Seconda l’austriaca Anna Lisec, su This Wimps So Fly, con un 222.

La gara riservata agli atleti non professionisti ha visto in arena 107 concorrenti. Gina Schumacher, 22 anni, pluridecorata amazzone tedesca, ha preso parte anche al Freestyle, una gara-spettacolo dove gli atleti competono ‘in costume’ e a tempo di musica.



Oltre alla figlia di Michael, con una coreografia a tema Ferrari, si sono esibiti Gennaro Lendi, che ha affiancato Sylvester Stallone come Horse Master sul set di “Rambo, Last Blood” e la campionessa belga “da un Milione di Dollari” Cira Baeck, nei panni di Wonder Woman.

Corinna torna a parlare di Michael Schumacher a sei anni di distanza dall’incidente dell’ex pilota della Ferrari.

A quasi sei anni dal terribile incidente sulle nevi di Meribel del marito Michael Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio e in un’intervista concessa a ‘She’s Magazine’ della Mercedes, ripresa da alcuni giornali tedeschi e tabloid britannici, racconta della passione della figlia Gina Maria per gli sport equestri (ha vinto pochi giorni fa una gara di reining in Italia) ma soprattutto per la prima volta parla anche dell’amato marito.

Appassionata anche lei, come la figlia 22enne, per i cavalli, Corinna ricorda quando Michael le regalò un ranch con 40 cavalli per il decimo anniversario di matrimonio. “Quando avevo 30 anni – le sue parole – desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo.

Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito”, aggiunge Corinna rivelando che Michael aveva previsto il successo della figlia: “Mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me e la cosa allora non mi piacque molto. Io lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso e carattere e questo mio marito l’aveva intravisto”.

Inevitabile anche la domanda sulle condizioni del sette volte iridato di F1: “Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili – ha risposto Corinna – e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute”.

Michael Schumacher, sette titoli iridati in F1, ha avuto un grave incidente con gli sci il 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia, riportando un gravissimo grave trauma cranico. Da allora è in riabilitazione e non è più comparso in pubblico (fonte Ansa).