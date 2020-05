Gomme Invernali, la sostituzione si può fare entro il 15 giugno

ROMA – Il Ministero dei Trasporti ha rilasciato un permesso, vista l’emergenza coronavirus, che rimanda di fatto il termine ultimo per l’utilizzo dalle gomme invernali al 15 giugno, un mese dopo la data prevista.

In via eccezionale, in considerazione dell’emergenza Covid 19, il Ministero ha prorogato la scadenza al 15 giugno, ritenendo legittima la richiesta per l’appunto delle associazioni della filiera: AIRP, ANIASA, Assogomma, CNA, Confartigianato e Federpneus.

“Questa sensibilità dimostrata dal Ministero, è frutto sicuramente della legittimità della richiesta ma anche del rapporto di reciproca fiducia, ascolto e collaborazione tra le Direzioni Centrali del Ministero e le Associazioni che rappresentano chi produce e chi monta i pneumatici”, ha commentato il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti.

“La direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che il periodo interessato dall’obbligo dell’uso di pneumatici invernali sia quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Con circolare n 1049 del 17/012014, si è ritenuto opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.

Con riferimento alle misure di prevenzione per la diffusione del virus COVID 19, le Associazioni di categoria hanno segnalato l’impossibilità di rispettare, per l’anno in corso, il succitato termine ultimo del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con i corrispondenti pneumatici estivi.

Ciò premesso, al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l’uso di pneumatici invernali, come sopra specificato, sino al 15 giugno 2020”. (fonte MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)