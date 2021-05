GP di Spagna, Formula 1. Trionfa Lewis Hamilton con una gara pazzesca. Ferrari al quarto e settimo posto

GP di Spagna di Formula 1. Trionfa Lewis Hamilton . Con una gara pazzesca. Quinta vittoria consecutiva al GP di Spagna. Come il mitico Senna. Secondo il tulipano Verstappen a 20” dopo il sorpasso subito a 6 giri dal termine. Terzo Bottas, secondo pilota della Mercedes. Quarto l’ottimo Lecler. La Ferrari questa volta va a punti anche con Sainz ( settimo ) confermando la potenzialità di terza della Formula Uno. Di più non si può fare. Per ora almeno. Perez quinto con l’altra Red Bull.

Terza vittoria stagionale per il Re Nero che va in fuga. Sedici i punti di vantaggio sul giovane Verstappen: 94 a 80.

Hamilton ha vinto con un sorpasso che non ammetteva repliche. Perché netto, limpido, disinvolto. Le gomme della Red Bull del Tulipano hanno ceduto.

Morale della favola al GP di Spagna

Due Mercedes sul podio e Verstappen, comunque protagonista di una gara perfetta, non può far altro che piegarsi al team tedesco che, oltre al talento di Lewis, ha messo un campo una strategia perfetta. Ma ora il verdetto è chiaro: la Mercedes scappa, Hamilton batte 3-1 Verstappen che tuttavia non molla.Bravissimo Leclerc in partenza, per molti giri ha dato l’impressione di conquistare il podio. E bravo Riccardo con la McLaren: gpha ricacciati indietro il compagno Norris e respinto la Rossa di Sainz che è rimasto sempre nella bagarre del gruppone. Deludenti Bottas ( forse rassegnato al declino ) e Alonso che è andato più lento del suo compagno Ocon.

Nuovo record per il fenomeno inglese.Cento pole in 14 anni. Pazzesco. Schumacher, per capirci, si è fermato a 68. Primato nato in Canada nel 2007.

Date indimenticabili: 9 giugno 2007 a Montreal un giovanissimo Hamilton firma la sua prima pole. Con la McLaren. Sabato 8 maggio 2021 arriva la numero 100 a Barcellona. Con la Mercedes. In mezzo 7 titoli iridati e infinite prodezze. Un alieno . Leo Turrini, il guru della Formula Uno, sostiene che la centesima volta del Campionissimo “ vale le 7 Milano-Sanremo di Eddy Merckx in bicicletta o i 13 Roland Garros conquistati con la racchetta da Rafa Nadal”. Condivido. Hamilton ringrazia, da gentiluomo, la Mercedes: “ La squadra continua a sostenermi in modo straordinario “. E ci mancherebbe. L’ha ringraziata anche a Barcellona.

Il 19 maggio la F1 torna nel Principato di Monaco con 7.500 spettatori. L’edizione precedente era saltata a causa della pandemia.

Poi i tre gran premi di giugno: Baku ( 6 ), Montreal ( 13 ), e Le Castellet (27 ), nel glorioso circuito in cui Vettel su Ferrrari, nel giugno 2019 , ha stabilito il record di velocità. Altri tempi. E a proposito di circuiti gloriosi ricordiamo il mitico anello di Monaco in cui tutti i piloti sognano di vincere. Un circuito che è il più lento dei 23 GP ma anche il più difficile. Il minimo errore è fatale. E i sorpassi in corsa pressoché impossibili. Qui Verstappen nel 2018 ha fatto vedere i sorci verdi a tutti. Il record del Giro ( 1.14”260 ) è ancora suo.