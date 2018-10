ROMA – Jorge Lorenzo a rischio forfait per il gran premio del Giappone in programma domenica sul circuito di Suzuka. “Non ci sono buone notizie, perché la frattura è più grave di quanto immaginassimo – ha rivelato lo spagnolo della Ducati durante la conferenza stampa piloti – Abbiamo fatto un doppia tac e la frattura non è migliorata, ma nelle prime Libere proverò in moto a vedere le mie sensazioni. Il rischio è che forzando nelle staccate la frattura si scomponga ulteriormente e che debba essere necessaria un’operazione. Il problema non è il dolore – ha sottolineato Lorenzo – già altre volte ho corso con il dolore, ma il peggioramento della frattura”.

“Voglio assolutamente correre in Giappone – dice Lorenzo – perché Motegi è uno di quei circuiti in cui penso che potremo fare davvero bene, e quindi spero che i postumi degli infortuni al piede e al polso non mi daranno fastidio. Inoltre saranno anche molto importanti le condizioni meteo che troveremo, perché negli ultimi anni in Giappone ha quasi sempre piovuto nel weekend di gara”.